'Ministarstvo ljubavi je fikcija, ljudi, to nije dokumentarni film'

Ono što ljudi ne shvaćaju, kad je u pitanju film 'Ministarstvo ljubavi', jest da je to fikcija. Ne pričamo o dokumentarnom filmu, koji se bazira na činjenicama, ovo je fikcija. Po mom osobnom sudu, taj je film benigna komedija, kazao je Dalibor Matanić za N1.

Redatelj i član nadzornog odbora Hrvatskog društva redatelja kazao je da ih je šokirao pritisak na rad javne televizije. Istaknuo je da Hrvatski sabor ima jasan Zakon o HRT-u koji zabranjuje svaki takav pritisak.

Prosvjednicima iz Udruge ratnih veterana i udovica veterana iz Domovinskog rata koje film vrijeđa i omalovažava poručio je kako i njega štošta vrijeđa posljednjih 20 godina, ali da nije zbog toga išao na televiziju.

Prosvjednicima je podršku pružio i ministar branitelja Tomo Medved. Po riječima Rozalije Bartolić, predsjednice Udruge udovica hrvatskih branitelja Zagreb, ministar joj je bio rekao da će HRT-u poslati pismo u kojem će iznijeti stav da je film ‘Ministarstvo ljubavi’ neprimjeren za prikazivanje na HRT-u jer krši niz zakona.

Ministar to nije potvrdio, ali nije niti demantirao. Neslužbeno se pak saznaje da su neki članovi Vlade osudili Medvedov čin kazavši da je "tražio nešto na što nema pravo" i da bi on "trebao poznavati zakone".

- Moja je poruka udovicama hrvatskih branitelja da su se njihovi muževi borili za slobodnu Hrvatsku, ne samo od okupatora, nego i slobodu misli. To je pravo umjetnika, to je naš pokazatelj koliko volimo ovu zemlju da je napravimo boljom. Koketiranje s tim ministrom, koji je nespretno to pokušavao promijeniti, a zna da se ne može miješati u rad javne televizije, samo je nespretan slučaj. Mislim da se diže velika frka oko nečega što je ispalo vrlo nespretno - kazao je Matanić

Nakon dvaju pomicanja termina film je 11. siječnja u 23.20 prikazan na HRT-u.