Udovice branitelja: Tko na HRT -u ima veću moć od Medveda?

Večeras su se pred zgradom HRT-a na Prisavlju okupile udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba koje prosvjeduju zbog prikazivanja filma Ministarstvo ljubavi. Iako je film trebao biti prikazan na Drugom programu u 21 sat, ponovno je promijenjen termin za 23 i 20 sati.

Reporterka: Ivana Kovačić

- Ovo nije prosvjed, želimo pokazati javnosti i HRT-u da Udruga udovica ima podršku svih hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, i svih Hrvata. Hvala vam što volite svoju domovinu. Zaustavimo blaćenje Domovinskog rata i Republike Hrvatske. Unatoč tome što su odgovorni na HRT-u, a to su Robert Kunić i ostali, upozoreni kako 'Ministarstvo ljubavi' izruguje i vrijeđa nas udovice, našu djecu, naše ubijene muževe, Domovinski rat i RH, odlučili su film prikazati večeras. Na jučer održanom sastanku s predstavnicima braniteljskih udruga u Ministarstvu, s ministrom Medvedom, sve braniteljske udruge dale su nam podršku i tada smo tražili da se film ne prikazuje na javnom servisu. Ministar je i pismeno uputio zahtjev svim odgovornima na HRT-u za neprikazivanjem ovog uratka. Ovog puta moramo se obratiti premijeru Plenkoviću: "Tražimo od vas objašnjenje tko to u HRT-u ne želi poslušati riječ i apel vašeg ministra branitelja. Tko to ima veću i jaču moć na HRT-u od ministra vaše i naše Vlade, ako je ministar na sastanku tražio u pisanom obliku da se ponižavajuća komedija ne prikazuje, koju između ostalog financiramo i mi iz proračuna, te stoga još više vrijeđa, omalovažava nas udovice i naše muževe koji su dali život za domovinu. Molimo vas potrudite se sankcionirati sve odgovorne koji nisu poslušali ministra. Pitanje glasi: Tko uopće vlada u Hrvatskoj?" - rekla je Rozalija Bartolić, predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja Zagreb.

- Moram uputiti poruku ministrici kulture Obuljen jer ljudi koji su dobili priliku služiti hrvatskom narodu moraju prije svega čuvati dostojanstvo tog naroda, a ne svoj autoritet. Ministrica Obuljen, koja je isto tako žena, ne želi stati u zaštitu dostojanstva žene te nam se čini kako čuva svoj autoritet i pitamo se kome služi, odnosno ministrira?!

- Mogu se smijati, rugati koliko god ih je volja, ali mi ćemo tražiti odgovornost svih koji su producirali, financirali i dopustili prikazivanje ovog sramotnog filma na javnoj televiziji. Ne znam je li im jasno kako ovim krše zakon o HRT-u te Deklaraciju o Domovinskom ratu, Zakon o diskriminaciji i puno drugih zakona. Ovim putem vas pozivam u ime udovica, svih naših ubijenih supruga, sve prolivene hrvatske krvi, pozivam sve ministre, akademike, znanstvenike, osobe iz javnog života, a koji bi bili pozvani na gostovanje u razne emisije HRT-a, molimo vas bojkotirajte gostovanje i time ćemo znati da ste nam u ovim teškim trenucima po nas i našu domovinu podrška - rekla je Bartolić.

Udovice je došao podržati i Ljubo Ćesić Rojs.

- Ako treba, sutra ćemo podići dva nova šatora ispred HRT-a - rekao je.

Podsjetimo, film je prvobitno trebao biti prikazan na 2. programu HRT-a 4. siječnja 2018., ali je emitiranje filma scenarista i redatelja Pave Marinkovića, odgođeno zbog negodovanja Udruge udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba. Tada je s HRT-a poručeno da je novi termin prikazivanja 11. siječnja.

Ministarstvo ljubavi je hrvatsko-češka fikcijska komedija koja tematizira situaciju u kojoj je država odlučila stati na kraj udovicama hrvatskih branitelja koje žive u izvanbračnim zajednicama, a primaju mirovine pokojnih muževa.