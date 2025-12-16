Ministarstvo o doktoru koji je dirao maloljetnike u Osijeku: 'Nedopustivo, zgroženi smo'

Ravnateljstvo KBC-a Osijek surađuje sa svim nadležnim institucijama. Vezano za informacije o tijeku postupka, molimo obratite se nadležnim institucijama. Odmah po službenom saznanju, Ravnateljstvo je postupilo sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti te donijelo Odluku o udaljenju radnika od obavljanja poslova. Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku, ne možemo iznositi dodatne pojedinosti niti komentirati konkretne okolnosti slučaja - stoji u priopćenju Ravnateljstva KBC-a Osijek.

Kontaktirali smo i ravnatelja KBC-a dr. Krunoslava Šegu koji je za 24sata rekao da radi zaštite pacijenata ne može ništa više reći i da je sve što može reći o ovom slučaju napisano u priopćenju.

Reagiralo je i Ministarstvo zdravstva koje je izražava "duboku zgroženost te najoštrije osuđuje kaznena djela koja se, prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, stavljaju na teret zdravstvenom djelatniku iz Osijeka".

- Riječ je o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke. Zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno je nedopustiva te za takva djela ne može i neće biti nikakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i bacaju ljagu na profesiju koja je utemeljena na sigurnosti, skrbi i povjerenju.

Ministarstvo: 'Zaštita pacijenta, pogotovo djece, prioritet su'

Ministarstvo zdravstva ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela. Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom.

Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva.

Ministarstvo je, navode, u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor.

- Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere s ciljem sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja najviše razine povjerenja građana u zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini - poručuje Ministarstvo.

Dirao je maloljetnike, davao im drogu

Podsjetimo, policija je dovršila istragu nad 46-godišnjim doktorom iz Osijeka zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu maloljetnika i dvoje punoljetnih.

- Utvrđeno je da se u razdoblju od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju - navodi policija i dodaje:



- Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Pretragom doma i ordinacije, policija je doktoru oduzela: dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge „MDMA“ ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge „MDMA“ ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.