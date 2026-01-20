Bolnice do kraja siječnja moraju napraviti reviziju svih dopuštenja koja su već izdali svojim liječnicima u bolnici.
SAMO UPUTA PLUS+
Ministarstvo obećalo riješiti privatni rad liječnika. Najavili Pravilnik pa odustali od njega
Čitanje članka: 2 min
U Hrvatskoj je trenutačno prosjek čekanja na zdravstvene preglede i pretrage oko 145 dana, kako je nedavno izjavila ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je još lani obećala riješiti problem liječnika zaposlenih u javnom zdravstvu, a koji odlaze raditi u privatne ordinacije i klinike. Međutim, umjesto novog Pravilnika donijela je tek uputu o dopunskom radu liječnika, koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku