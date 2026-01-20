Obavijesti

Ministarstvo obećalo riješiti privatni rad liječnika. Najavili Pravilnik pa odustali od njega

Piše Martina Pauček Šljivak,
Bolnice do kraja siječnja moraju napraviti reviziju svih dopuštenja koja su već izdali svojim liječnicima u bolnici.

U Hrvatskoj je trenutačno prosjek čekanja na zdravstvene preglede i pretrage oko 145 dana, kako je nedavno izjavila ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je još lani obećala riješiti problem liječnika zaposlenih u javnom zdravstvu, a koji odlaze raditi u privatne ordinacije i klinike. Međutim, umjesto novog Pravilnika donijela je tek uputu o dopunskom radu liječnika, koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine.

