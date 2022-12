Ministarstvo odlučilo do kada će biti zamrznute cijene namirnica

Vlada je odluku o zamrzavanju cijena donijela bez konkretnog roka, ali s obzirom na to da je predstavljena u isto vrijeme kad i ostale mjere za pomoć kućanstvima dalo se pretpostaviti da će sve te mjere biti na snazi do 31. ožujka 2023. godine. Iz Vlade su, u međuvremenu, izvijestili kako će nakon tri mjeseca procijeniti učinkovitost mjere pa su zaključili da će ona vrijediti barem do 31. ožujka.

Sada su i službeno za N1 potvrdili kako će cijene osnovnih prehrambenih namirnica ostati zamrznute do 31. ožujka 2023. godine.

Podsjetimo, Vlada je u rujnu donijela odluku o zamrzavanju devet osnovnih prehrambenih namirnica među kojima su ulje, brašno, šećer, svinjsko, pileće i miješano mljeveno meso, i to za više od 30 posto, u cilju očuvanja kupovne moći građana.

