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NAJAVILI PROSVJED

Ministarstvo pravosuđa: 'Imaju plaću 1880 eura'. Pravosudni policajci: 'Radimo non stop...'

Piše Helena Tkalčević,
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Ministarstvo pravosuđa: 'Imaju plaću 1880 eura'. Pravosudni policajci: 'Radimo non stop...'
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL - ilustracija

Sindikat pravosudne policije Hrvatske najavio je prosvjed 26. lipnja. Traže donošenje Zakona o pravosudnoj policiji. Iz Ministarstva kaže da će se o zakonu razgovarati 24. lipnja

Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za RTL su se odgovorili na upit o najavljenom prosvjedu pravosudnih policajaca, koji je Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) najavio za 26. lipnja.

Vezano uz Zakon o pravosudnoj policiji navode da je sljedeći sastanak članova Radne skupine zakazan za 24. lipnja, dakle dva dana prije prosvjeda te se očekuje da će do kraja 2026. godine nacrt prijedloga Zakona biti upućen u savjetovanje s javnošću. 

- Ističemo kako je u 2025. godini zabilježen najveći broj aktivnih službenika pravosudne policije od početka vođenja statistike 2001. godine - ukupno 1680 službenika. U odnosu na plaće navodimo kako službenici pravosudne policije srednje stručne spreme s radnim iskustvom imaju prosječnu plaću oko 1880 eura - kazali su im iz Ministarstva pravosuđa. 

Na te su tvrdnje odgovorili iz SPPH. Kažu da se ministarstvo "pokušava pohvaliti brojkama koje bez punog konteksta stvaraju iskrivljenu sliku stvarnog stanja u sustavu pravosudne policije."

- Tvrdnja o "rekordnih 1680 službenika" sama po sebi ne govori ništa o kroničnom manjku ljudi po smjenama, preopterećenosti zaposlenika, velikom broju prekovremenih sati i sve težim uvjetima rada u kaznenim tijelima. Građane zanima koliko službenika stvarno radi na osiguranju zatvora i sigurnosti sustava, a ne koliko ih se vodi u statistici. Još je problematičnije manipuliranje podatkom o prosječnoj plaći od 1.880 eura. Ministarstvo prešućuje da se do takvog iznosa dolazi zahvaljujući noćnom radu, radu vikendima, blagdanima, prekovremenim satima i drugim dodacima koji proizlaze iz izrazito zahtjevnih i rizičnih uvjeta rada. Drugim riječima, službenici ne zarađuju toliko zato što ih država adekvatno vrednuje, nego zato što rade više, duže i pod većim opterećenjem - poručuju pravosudni policajci.

Pitaju se, ako je stanje u sustavu doista onakvo kakvim ga Ministarstvo prikazuje, zbog čega se raspisani natječaji za prijem službenika pravosudne policije ne mogu u potpunosti popuniti i zašto značajan broj ljudi koji se javi na natječaj i primi u službu nakon određenog vremena odlučuje napustiti sustav.

NAJAVILI PROSVJED Sindikat pravosudne policije: 'Tražimo odmrzavanje plaća i pravedno vrednovanje rada'
Sindikat pravosudne policije: 'Tražimo odmrzavanje plaća i pravedno vrednovanje rada'

- Odlazak zaposlenika i teškoće pri popunjavanju radnih mjesta najbolji su pokazatelj stvarnog stanja u sustavu. Službenici pravosudne policije svakodnevno rade s najzahtjevnijom populacijom, izloženi su sigurnosnim rizicima, psihološkom pritisku i velikoj odgovornosti. Umjesto propagandnih poruka i uljepšanih prosjeka, očekujemo da Ministarstvo javnosti pokaže kolika je stvarna osnovna plaća službenika, koliko se sati prekovremenog rada odrađuje i koliko ljudi nedostaje za normalno funkcioniranje sustava. Naša plaća nije rezultat privilegija. Ona je rezultat noćnih smjena, rada vikendima, blagdanima, prekovremenih sati, stalne odgovornosti, psihičkog opterećenja i svakodnevne izloženosti sigurnosnim rizicima - kažu iz SPPH. 

Pitaju se i zašto se Odbor za izradu Zakona o pravosudnoj policiji sastaje tek 24. lipnja 2026. godine i to svega dva dana prije prosvjeda pravosudne policije, najavljenog za 26. lipnja 2026. godine.

- Zbog toga se opravdano postavlja pitanje radi li se o stvarnoj namjeri da se konačno riješe nagomilani problemi ili o pokušaju smirivanja nezadovoljstva službenika uoči prosvjeda. Vrijeme je da se prestane govoriti o nama i da se napokon počne razgovarati s nama - kažu.

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