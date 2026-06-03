Sindikat pravosudne policije: 'Tražimo odmrzavanje plaća i pravedno vrednovanje rada'

Tko će vam čuvati zatvore i pravosudna tijela?, pitaju se iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske (SPPH). Pravosudni policajci već su neko vrijeme nezadovoljni položajem i vrednovanjem svojeg rada u sustavu pravosuđa.

Riječ je o ključnoj službi za funkcioniranje zatvora, kaznionica i pravosudnih tijela. Pravosudni policajci čuvaju zatvorenike i istražne zatvorenike koje bi mnogi najradije doživotno zatvorili i, moguće, bacili ključ te se brinu za siguran rad pravosudnih tijela kako se tragedija poput one 22. rujna 1999. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu gdje je Mato Oraškić prije ročišta u predmetu razvoda braka ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, odvjetnicu Hajru Prohić i svoju suprugu Gordanu Oraškić te teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković više nikad ne bi ponovila.

Zatvori su prenapučeni, a pravosudnih policajaca kronično nedostaje. Unatoč tome iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nedavno su, kako doznajemo, odobrili zapošljavanje tek 70 pravosudnih policajaca od traženih 170.

- Pozivamo sve kolege i kolegice, članove Sindikata, njihove obitelji, prijatelje i sve građane koji podržavaju našu borbu da nam se pridruže na prosvjedu za dostojanstvo, sigurnost i bolju budućnost pravosudne policije te svih zaposlenika koji svojim predanim i odgovornim radom svakodnevno doprinose funkcioniranju pravosudnog sustava. Vidimo se 26. lipnja 2026. godine u 10:00 sati ispred Ministarstva pravosuđa u Zagrebu! - navodi se u pozivu na prosvjed.

Među zahtjevima pravosudnih policajaca je hitna izrada Zakona o pravosudnoj policiji koji čekaju od 2018. godine, odmrzavanje plaća i pravdeno vrednovanje njihovog rada, rješavanje svih godinama nagomilanih problema i poštovanje njihovog rada, dostojanstva struke i sigurnosti sustava.

- Mi čuvamo druge, tko čuva nas? - pitaju se pravosudni policajci i podsjećaju da bez njih nema pravosuđa.

Nakon uhićenja Kristijana Aleksića zbog ubojstva u Drnišu iz SPPH podsjetili su da su monstrumi s naslovnica njihova svakodnevnica.

Kada mediji pišu o brutalnom ubojstvu koje potresa zemlju, javnost reagira s gnušanjem i strahom, No onog trenutka kad sudac istrage odredi istražni zatvor, taj monstrum s naslovnica postaje svakodnevna stvarnost i posao za pravosudnu policiju - napisali su.

U očima prosječnog građana, nastavljaju, slika o zatvorskom sustavu oblikovana je kroz filmove ili serije i medijske naslove nakon nekih incidenata. Sve drugo ostaje iza zidina zatvora.

- Građani ne razumiju da su svi zaposlenici zatvorskog sustava, a pogotovo pravosudna policija, u stalnom napetom suživotu s predatorima. Moraju biti vrhunski poznavatelj ljudske psihologije kako bi preživjeli 12 sati smjene bez da budu izmanipulirani ili napadnuti. Profil populacije s kojima postupaju zahtijeva specifičnu psihološku otpornost i stalnu budnost, noseći se s teškim poremećajima ličnosti, agresijom i stalnom prijetnjom za vlastiti život - kazali su.

S trenutno malim plaćama i bez pravne sigurnosti, ističu, država od pravosudne policije traži da budu psiholozi, zdravstveni radnici, pravosudni policajci za minimalnu cijenu.

- Rezultat toga je kroničan manjak kadrova, sagorijevanje na poslu u kojem sustav polako puca po šavovima. Raditi za malu plaću stvara osjećaj društvene potplaćenosti i gorčine. Sve češće izravno ili suptilno upućene prijetnje pravosudnom policajcu ili njegovoj obitelji znači da se pritisak s posla seli u njihov privatni život. Zbog slabog poznavanja tematike javnost pa ni odgovorni u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, što najviše 'boli', često nemaju empatije prema pravosudnim policajcima, njihovim zahtjevima za boljim uvjetima rada, ranijim umirovljenjem ili većim plaćama. Pravosudna policija je 'obrambeni zid' koji preuzima ljude od kojih društvo okreće glavu, dijeleći s njima svakodnevnicu u tišini, profesionalno i pod stalnim rizikom. Pravosudna policija čuva mir onih na slobodi tako što svakodnevno dijeli prostor s onima koji su taj mir uništili - pišu pravosudni policajci.

Prije dva tjedna podršku pravosudnim policajcima dali su i iz Sindikata policije Hrvatske (SPH).

- Pravosudni policajci jedan su od važnijih, a istodobno najmanje vidljivih dijelova sigurnosnog sustava. Kada ih nema dovoljno, kada rade posao za dvoje ili troje ljudi i kada se sustav održava prekovremenim satima i privremenim premještajima, to više nije kadrovski problem. To je sigurnosni rizik. Godinama se najavljuju zakoni, zapošljavanja i nova rješenja. Na terenu se, međutim, događa suprotno. Ljudi nedostaje, postojeći službenici su iscrpljeni, a posao visokog rizika sve je manje privlačan zbog niskih plaća i pravne i stvarne nesigurnosti. Sindikat policije Hrvatske zato jasno poručuje: pravosudna policija se ne smije više krpati šutnjom, prekovremenima i osobnim odricanjem službenika - poručili su iz SPH.

Zatražili su hitno donošenje Zakona o pravosudnoj policiji, povećanje broja službenika, bolje uvjete rada, jasne kriterije premještaja i plaće koje odgovaraju riziku i odgovornosti toga posla.

- Pravosudni policajci su sigurnosni stup zatvorskog sustava. Ako taj stup pukne, posljedice će snositi cijelo društvo - poručili su.