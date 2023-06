Ministarstvo pravosuđa odbacilo sindikalne tvrdnje da vrši pritisak na štrajkaše

Ministarstvo pravosuđa odbacilo je u petak kao neistinite i nekorektne izjave predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) o vršenju pritiska na službenike i namještenike koji sudjeluju u štrajku.

Ministarstvo je priopćilo da ni na koji način ne vrši pritisak na službenike i namještenike u pravosudnim tijelima kao ni na organizatore štrajka.

Ističu također da su sukladno svojim ovlastima utvrđenima zakonom od čelnika pravosudnih tijela zatražili podatak o broju službenika koji za vrijeme štrajka ne obavljaju redovne aktivnosti. Ministarstvo nije od čelnika tijela tražilo popis ili imena službenika koji sudjeluju u štrajku, navode u priopćenju.

Dodatno, budući da je organizacija rada sudova u nadležnosti sudbene vlasti odnosno predsjednika sudova, od predsjednika Vrhovnog suda zatražene su informacije o načinu organizacije obavljanja nužnih poslova čijim bi propuštanjem za građane i stranke nastupila nenadoknadiva šteta.

Ministarstvo pravosuđa i uprave pitanju plaća svih službenika i namještenika pristupa sveobuhvatno i u dobroj vjeri kako se u državnoj službi do donošenja novog sustava plaća ne bi generirale nove nepravde, stoji u priopćenju.

Predstavnici SDLSN-a rekli su ranije u petak da se vrši pritisak na sindikat i radnike u štrajku jer je iz ministarstva upućen dopis čelnicima tijela da se dostavi broj ljudi koji sudjeluju u štrajku.

"To je izazvalo pomutnju na terenu, s obzirom na to da su do nas došle informacije da se ne traži samo broj članova koji su u štrajku, nego da se traže imena i prezimena", upozorila je predsjednica SDLSN-a Iva Šušković.