Trump udario na CNN i još dva medija: 'Odmah ih zabranjujem u Bijeloj kući jer pišu laži...'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odmah zabranjuje CNN-u, MS NOW-u i Politicu pristup Bijeloj kući, u najnovijem sukobu s američkim medijima.

Trump je odluku objavio u petak na svojoj društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da ti mediji o njegovoj administraciji "stalno pišu ili izvještavaju izmišljotine ili laži". Za svoje tvrdnje, međutim, nije naveo konkretne primjere.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Još nije jasno što će točno zabrana značiti u praksi, odnosno hoće li novinarima i zaposlenicima tih medija biti potpuno onemogućen ulazak u kompleks Bijele kuće.

Očekuje se da bi odluka mogla izazvati pravne izazove spomenutih medija i organizacija koje se bave zaštitom slobode medija.

Trump je i ranije često ulazio u sukobe s američkim medijima, posebice s onima koje smatra neprijateljski nastrojenima prema svojoj administraciji.

Detalji odluke i njezina provedba zasad nisu poznati.