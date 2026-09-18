Donald Trump je u petak na društvenoj mreži Truth Social objavio zabranu ulaska CNN-u, MS NOW-u i Politicu u Bijelu kuću, optuživši te medije za širenje lažnih informacija o svojoj administraciji.
Trump udario na CNN i još dva medija: 'Odmah ih zabranjujem u Bijeloj kući jer pišu laži...'
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odmah zabranjuje CNN-u, MS NOW-u i Politicu pristup Bijeloj kući, u najnovijem sukobu s američkim medijima.
Trump je odluku objavio u petak na svojoj društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da ti mediji o njegovoj administraciji "stalno pišu ili izvještavaju izmišljotine ili laži". Za svoje tvrdnje, međutim, nije naveo konkretne primjere.
Još nije jasno što će točno zabrana značiti u praksi, odnosno hoće li novinarima i zaposlenicima tih medija biti potpuno onemogućen ulazak u kompleks Bijele kuće.
Očekuje se da bi odluka mogla izazvati pravne izazove spomenutih medija i organizacija koje se bave zaštitom slobode medija.
Trump je i ranije često ulazio u sukobe s američkim medijima, posebice s onima koje smatra neprijateljski nastrojenima prema svojoj administraciji.
Detalji odluke i njezina provedba zasad nisu poznati.
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