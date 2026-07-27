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Ministarstvo predstavilo novi Zakon o registru birača, evo koje ključne promjene donosi

Piše Helena Tkalčević,
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Ministarstvo predstavilo novi Zakon o registru birača, evo koje ključne promjene donosi
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Najvažnije novost ukidanje je razlike između registra i popisa birača. Birači s isteklim osobnim iskaznicama koji imaju prebivaište u RH više neće trebati plave potvrde kako bi glasovali

Biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez važeće osobne iskaznice, ako se prihvati novi Zakon o registru birača, ubuduće više neće trebati tzv. "plave potvrde" kako bi mogli glasovati. Najvažnija novost koju predlaže Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ukidanje je razlike između registra i popisa birača. Naime, registar birača je baza podataka iz koje se, nakon zatvaranja registra za svake pojedine izbore ili referendum, sastavljao popis birača.

Ta je dualnost, smatraju u ministarstvu, zbunjivala i stvarala velik administrativni teret u obliku izdavanja tzv. plavih potvrda biračima bez važeće osobne iskaznice kako bi mogli glasovati. Primjera radi, na parlamentarnim izborima 2024. izdane su 7642 takve potvrde, a to iznosi gotovo 900 sati rada službenika u samo jednom danu. Za birače bez prebivališta u RH izdavanje potvrda ostaje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima na izborni dan.

KRAJEM 2026. Ministarstvo planira izmjene zakona o registru birača
Ministarstvo planira izmjene zakona o registru birača

Obrazlažući razloge za donošenje novog Zakona o registru birača, ministar Habijan je naglasio kako aktualna aplikacija više ne odgovara suvremenim zahtjevima interoperabilnosti, ne podržava istovremeno održavanje više različitih izbora te značajno ograničava digitalnu transformaciju i potpunu digitalizaciju procesa.

- Nova aplikacija registra birača bit će u potpunosti usklađena sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi te će koristiti Državnu sabirnicu (GSB) za razmjenu podataka u realnom vremenu. Time će se značajno smanjiti udio ručnog službeničkog rada jer će se većina upisa i promjena podataka odvijati automatizmom - kazao je ministar Damir Habijan. 

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Oporba: Imamo 400 tisuća birača više nego građana. HDZ: Sve je u skladu sa zakonom!

Novi zakon, nastavio je, donosi i usklađivanje sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, deaktivaciju upisa i redefiniranje stvarne nadležnosti.

Značajne uštede ministarstvo očekuje i kroz potpunu digitalizaciju podnošenja zahtjeva putem sustava e-Građani, čime bi se obrada trebala skratiti na svega jednu minutu po zahtjevu.

Svi detalji trebali bi biti poznati kad nacrt prijedloga stigne u javno savjetovanje. (ht)

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Komentari 23
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