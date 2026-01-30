Ministarstvo prozvalo Općinu: Zbog ilegalnog otpada u Stonu uključuje se Inspektorat...

"U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, Ministarstvo je zatražilo postupanje Državnog inspektorata kao tijela nadležnog za nadzor", rekli su Hini u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije upitani za rješavanje problema s otpadom koji je nastao jer ga je Općina Ston ilegalno odlagala.

Ministarstvo ističe kako je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, za postupanje s komunalnim otpadom nadležna i odgovorna jedinica lokalne samouprave koja je u obvezi osigurati obavezno odvojeno sakupljanje otpada - papira, stakla, plastike, metala, glomaznog otpada i drugog, s ciljem smanjenja odlaganja otpada.

"Više jedinica lokalne samouprave može zajedničkom suradnjom rješavati problem odvajanja i zbrinjavanja otpada. Općina u svakom slučaju mora osigurati izbjegavanje nastajanja otpada, odvojeno sakupljanje i recikliranje otpada pa tek onda zbrinjavanje odlaganjem samo onog miješanog komunalnog otpada koji nije moguće reciklirati ili oporabiti", objašnjava Ministarstvo.

Ono će, navodi se u odgovoru, zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nastaviti pomagati i Općini Ston i drugim jedinicama lokalne samouprave putem financiranja aktivnosti i investicija koje pridonose ciljevima gospodarenja otpadom.

Načelnik Općine Ston Vedran Antunica potvrdio je u utorak Hini da je ta pelješka općina mjesec dana ilegalno odlagala otpad "zbog kvara na kamionu za prijevoz smeća i nedostatka vlastitog odlagališta".

”Više se lošega dogodilo istovremeno, osim kvara na kamionu. S jedne strane imate pritisak zbog čišćenja kontejnera, a s druge zbog same nemogućnosti odlaganja“, rekao je Antunica dodavši kako, prema njegovim saznanjima, "nije bilo spaljivanja i zatrpavanja smeća na ilegalnim odlagalištima".

Dodao je da su dugo godina otpad odvozili u Neum, što je funkcioniralo dosta dobro, a potom su imali pretovarnu stanicu u Orebiću pa je išao za Otočac. "Sad je došlo do zastoja i dogodilo se što se dogodilo. Nismo ništa sakrivali, smeće je bilo na gomili i čim su otvoreni kanali mi smo ga pokupili“, objasnio je Antunica.

Potvrdio je kako je mogućnost odlaganja otpada u Otočcu tek načelni dogovor s rokom do 1. veljače te da su se obratil za pomoć Ministarstvu, Fondu za zaštitu okoliša i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

“Svima otvoreno postavljam pitanje - gdje? Ne možemo otpad iz Stona baciti u Orebiću ili voziti u Otočac ako ga oni neće primiti, nemamo nikakvu zakonsku mogućnost. Tražimo podršku središnje države", poručio je načelnik Općine Ston.