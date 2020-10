Ministarstvo tvrdi: Anita Nosić ne može biti načelnica Lovreća! Ali moći će opet ići na izbore...

PRAVNI APSURD Načelnik će opet morati napisati rješenje kojim Nosić gubi fotelju. Njoj ostaje nova žalba na sudu. Ali slučaj neće biti razriješen do novih izbora u svibnju. Ona će se moći ponovno kandidirati na funkciju

<p>Poslali smo zahtjev Ministarstvu za uputu ili mišljenje, te se nadamo što skorijem rješenju ove kontradiktorne situacije.</p><p>Poslao nam je tu poruku <strong>Petar Petričević,</strong> sadašnji načelnik male općine Lovreć u Imotskoj krajini, koji očito ne zna što da radi u vezi svoje prethodnice <strong>Anite Nosić.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Toj mladoj HDZ-ovki smo u veljači otkrili da je koristila državne subvencije za kupnju stana u Zagrebu. Porezni obveznici su joj platili 46.000 kuna subvencija do veljače, iako je ona živjela u Lovreću, u obiteljskoj kući s bazenom. Onaj kome država plaća pola mjesečne rate kredita za stan mora se prijaviti u toj nekretnini.</p><p>Jer subvencije služe da mladi imaju krov nad glavom, a ne stan u metropoli koji povremeno koriste. Nosić se u roku nije prijavila, nego mjesecima kasnije, u prosincu 2018. godine i bila je prijavljena u Zagrebu sve do lipnja 2019. Međutim, zakon o lokalnim izborima je nedvosmislen: načelniku mandat prestaje s prestankom prebivališta. Kad je sve otkriveno, Ministarstvo uprave na čelu s Ivanom Malenicom je u veljači reklo da ne može ostati na funkciji. I općina ju je razriješila.</p><p>Međutim, Nosić se žalila. Upravni sud u Splitu joj je dao za pravo, a sutkinja je obrazložila da je ona cijelo vrijeme živjela u Lovreću i primala plaću načelnice. To što se fiktivno prijavila zbog poticaja, sutkinja nije uzela u obzir jer se nije odnosilo na predmet. Naložili su Petričeviću i općini da napiše novo rješenje u kojemu mora dokazati da ona nije prebivala u općini. To bi značilo de facto da je treba vratiti na posao. Pa je Petričević tražio mišljenje Ministarstva. Još mu nije odgovoreno, ali neslužbeno doznajemo da Ministarstvo ostaje pri svojem stavu. I tražit će ponovno istu odluku.</p><p>- Zakon je jasan i mandat lokalnom čelniku prestaje kad se odjavi. I tu ne vrijedi pravilo o faktičnom prebivalištu. U općini su izgleda napravili proceduralnu pogrešku - tumači nam sugovornik u Ministarstvu.</p><p>Priznaju da oni zbog neusklađenosti baza ne mogu automatizmom znati je li se netko odjavio i prijavio, pa zato razrješenje ide kad to saznaju. I to je pravni apsurd jer ne može država čekati novinare ili građane da joj otkriju da netko mulja. U svakom slučaju, Petričević će opet morati napisati rješenje kojim Nosić gubi fotelju. Njoj ostaje nova žalba na sudu. Ali slučaj neće biti razriješen do novih izbora u svibnju. Ona će se moći, ako želi i ako je HDZ podrži, ponovno kandidirati na funkciju...</p>