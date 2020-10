Muljanje bez kazne: Ne samo da će Nosić vratiti fotelju, nego nije izgubila ni stan u Zagrebu...

Profesor Vedran Đulabić zgrožen tumačenjem sutkinje u Splitu koja je odlučila poništiti razrješenje Nosić: Skandalozno je da jedan sud opravdava prevaru države s prebivalištem radi uzimanja subvencija

<p>Mlada HDZ-ovka<strong> Anita Nosić</strong> (30) ne samo da nije snosila neke sankcije jer je muljala s prebivalištem i tako dobila državne poticaje za kupnju stana, nego će se vjerojatno opet vratiti u fotelju načelnice općine Lovreć. Ostaje joj i dalje stan u Zagrebu za kojoj su joj porezni obveznici plaćali rate iako živi u kući s bazenom. Niti ju je HDZ izbacio iz svojih redova iako je bilo takvih najava zbog nanošenja štete stranci.</p><p>Zbog prebacivanja odgovornosti države, različitog tumačenja zakona Ministarstva uprave i Upravnog suda tako ima prilično dobro prolazno vrijeme osam mjeseci nakon što su 24sata otkrila aferu.</p><p>Kao načelnica male općine Lovreć u Imotskoj krajini, Nosić je iskoristila državne poticaje za kupnju stana ukupne površine 53,7 četvornih metara u Zagrebu. Preko natječaja državne agencije APN dobila je 80.000 eura kredita od opet državne banke HPB za stan. Kamata je za prije tri godine bila niskih 3,7 posto, a porezni obveznici su joj plaćali pola rate kredita: 1768 kuna mjesečno. Do veljače smo joj isplatili 46.000 kuna poticaja, a kredit je ostao na oko 72.000 eura glavnice. No, tada smo otkrili da u stanu ne živi, a i sama nam je odgovorila da ga je kupila za povremeno korištenje kada dolazi u Zagreb. Poticaji se daju mladim obiteljima da imaju krov nad glavom, pa se zato i moraju prijaviti i živjeti u nekretnini. Nosić to nije učinila u roku, a onda je otkriveno i da je prijavila prebivalište u Zagrebu tek naknadno, od prosinca 2018. do lipnja 2019. godine.</p><p>Državni APN tada nam je odgovorio da su stvoreni uvjeti da se ugovor raskine, a cijela preostala glavnica naplati odjednom. Ili bi Nosić izgubila stan ako dug ne može platiti. S druge strane, Zakon o lokalnim izborima je jasan: mandat čelniku lokalne jedinice prestaje danom prestanka prebivališta. Tadašnje Ministarstvo uprave koje je vodio njen kolega Ivan Malenica nedvojbeno je utvrdilo da joj mandat mora prestati i to od dana kada je to postalo poznato ministarstvu, tj. od veljače ove godine. I Nosić je razriješena. <br/> Ali Nosić se žalila na gubitak funkcije tvrdeći da općinu nije i u ponedjeljak je Upravni sud u Splitu odlučio da je u pravu.</p><p>Kako je prenijela Slobodna Dalmacija, sutkinja Miranda Gulišija Jurišić poništila rješenje općine Lovreć kojim Nosić gubi funkciju. Kako su prenijeli, obrazložila je da je Nosić čitavo vrijeme prebivala u Lovreću, bila na svom radnom mjestu, donosila odluke i primala plaću. Pa nije mogla biti u isto vrijeme na dva mjesta.</p><p>- Proizlazi da je ona, u namjeri korištenja subvencioniranja kredita, fiktivno prijavila prebivalište u Zagrebu kako bi ispunila traženi uvjet prijavljenog prebivališta - obrazložila je sutkinja Miranda Gulišija Jurišić, prenijela je Slobodna.</p><p>Ali sutkinja smatra da je to eventualno za prekršajni postupak, ali da je se ne može razriješiti s funkcije bez dokaza da zaista nije prebivala u Lovreću. Naložila je općini plaćanje 7500 kuna sudskih troškova. Potpuno je to suprotno tumačenje Ministarstva uprave koje je već imalo na sudu potvrđene odluke u slučajevima razrješenja načelnika općina Kistanje i Biskupija zbog promjene prebivališta. </p><p>- Ne znam što reći nego skandalozno. Sutkinja u presudi u biti opravdava prevaru države i fiktivno prijavljivanje prebivališta kako bi se uzeli poticaji – kaže profesor Vedran Đulabić s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu. </p><p>On stavlja ogradu da nije pročitao cijelu presudu, ali takvo obrazloženje mu je nevjerojatno. Đulabić kaže da je zakon više nego jasan: mandat prestaje onda kada prestane prebivalište. A Nosić je šest mjeseci bila prijavljena u Zagrebu. </p><p>Ali Upravni sud je donio drugačiju presudu. I na nju nema žalbe. Općina Lovreć koju sada vodi Petar Petričević može pokušati napisati drugo rješenje u kojem, prema presudi, mora dati dokaze da Nosić nije prebivala u općini. Inače bi se trebala vratiti na funkciju. Petričević nam nije odgovorio na pitanje što će učiniti. Nije se javljala niti Nosić unatoč više poziva. <br/> A što je sa stanom? Kada smo sve otkrili, Nosić je sama poslala dopis APN-u kojim je tražila raskid ugovora i u njemu navela da je "voljna snositi sve posljedice, odnosno podmiriti zakonsku naknadu sredstava koja proizlaze iz istog". Ali onda se predomislila. APN nam je dva mjeseca od tog dopisa odgovorio da imaju informacije da se Nosić više ne javlja banci koja bi trebala raskinuti ugovor, naplatiti glavnicu, a onda i subvencije. </p><p>- S obzirom da se Anita Nosić nije odazvala na pozive za raskidom ugovora, daljnji postupak ide prisilnom naplatom – rekli su nam tada iz APN-a.</p><p>Do zaključenja broja nismo dobili njihov dodatni odgovor je li bilo što naplaćeno. HPB koji je odobrio kredit nam je pak odgovorio da nam ne mogu ništa reći jer je odnos klijenta i banke poslovna tajna. U zemljišnim knjigama se vidi da je Anita Nosić još uvijek vlasnica stana u Zagrebu. Od tereta je upisan jedino kredit banke, nikakve zabilježbe spora ili ovrhe nema. Sve je isto kao i u veljači...</p><p>Treba napomenuti da je APN poslao ovaj slučaj i DORH-u i saznajemo da još uvijek čekaju njihovo mišljenje. Međutim, DORH nam je već ranije odgovorio da bi APN i Ministarstvo graditeljstva trebalo njima dostaviti sve dokaze ako smatraju da postoji neko kazneno djelo. Dakle, ni po tome još ništa. </p><p>Nosić je bila i jedna od četiri žene zbog kojih je DORH otvorio istragu protiv HDZ-ova Milijana Brkića i njegovog brata. Sumnjičili su ih da su im nezakonito presretali komunikaciju, ali na kraju su odustali od optužnice. Niti jedna od četiri žene nije se smatrala oštećenom.</p>