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BROJNA ZAJEDNICA

Ministarstvo: U kontaktu smo s Hrvatima nakon potresa...

Piše HINA,
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Ministarstvo: U kontaktu smo s Hrvatima nakon potresa...
Foto: Camilo Rodriguez
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Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo u priopćenju.

Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa u ponedjeljak, priopćio je MVEP.

Potres magnitude 7,4 pogodio je zemlju u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu, s epicentrom u departmanu Chocó, a jedan sat isto je područje pogodio još jedan potres jakosti 4,6. 

Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo u priopćenju.

Veleposlanstvo i MVEP u kontaktu su s kolumbijskim tijelima, ističu, navodeći da prate razvoj situacije nakon razornog potresa u kojem je život dosad izgubilo najmanje 20 osoba. 

Kolumbijske su lokalne vlasti izjavile da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja. 

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