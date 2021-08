Državljani Afganistana uspješno su evakuirani iz Afganistana. U narednim danima se očekuje njihov dolazak u Republiku Hrvatsku. Institucije Republike Hrvatske su u kontaktu s njima, rekli su nam to iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Naime, radi se o 20-ak suradnika hrvatskih vojnika, koji su tamo bili u mirovnoj misiji, a kako smo naveli, uspješno su spašeni iz pakla Kabula. Riječ je o prevoditeljima, pomoćnom osoblju, civilima.

To su ljudi koji su prošli sigurnosno provjeru, a ostanak u Afganistanu bilo bi opasno za njihov život. Riječ je, također, o visokoobrazovanim ljudima, a još nije poznato gdje će biti smješteni i koliko je među njima žena, a koliko muškaraca.

Europska služba za vanjsko djelovanje pozvala je članice Unije da prihvate osoblje EU-a iz Afganistana, oko 500 domaćih ljudi, a riječ je uglavnom o prevoditeljima, logističarima i njihovim obiteljima.

- Moramo pomoći. To je naša moralna odgovornost. Ako pogledamo broj interno raseljenih osoba, to je najveći broj, to je gotovo 3,7 milijuna, a 80 posto njih su žene i djevojčice i djeca. Oni su najugroženiji - rekla je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije.

