Ministarstvo vanjskih i europskih poslova daje 46.000 € za kupnju parcela u Ljubljani

NOVI EXPRESS Prema službenim informacijama iz ministarstva, cijena iznosi 200 eura po četvornome metru, što znači da će parcela od 120 m2 koštati 24.000 eura dok će ona od 113 m2 stajati 22.600 eura

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske planira potrošiti ukupno 46.000 eura za kupnju dviju manjih parcela u Ljubljani, u neposrednoj blizini zgrade Veleposlanstva RH u Republici Sloveniji. Prema informacijama koje je Express dobio iz ministarstva, kupnja ovih zemljišta ima za cilj uređenje kolnog ulaza i osiguravanje dodatnog parking prostora za potrebe diplomatske misije.

