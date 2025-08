Ministarstvo zaštite okoliša: Brod Moby Drea ne smije skidati dijelove u Hrvatskoj!

Talijanski brod Moby Drea, koji već danima plovi u splitskom kanalu i čeka da se s njega uklone paneli s azbestom trebao bi, kako saznaju 24sata, otići čim prije iz našeg mora.

Stav premijera Andreja Plenkovića i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute je da brod treba odmah isploviti iz naših voda, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje vodi Marija Vučković nakon konzultacija s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Državnog inspektorata RH izdalo je mišljenje da se ne dopusti skidanje dijelova broda koji u naravi predstavljaju pregrade s azbestom. Naime, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom na područje Hrvatske nije dozvoljeno isporučiti opasni otpad.

- U prethodnom postupku za brod Moby Drea, zatražen je Plan recikliranja broda i odobrenje nadležnog tijela države u koju brod planira na recikliranje (ukoliko je takav plan izrađen). Međutim, prema informacijama nadležnih tijela na dan 31. srpnja 2025. godine, u ovom slučaju brod, nakon potencijalnog izvršenja navedenih radova u Brodosplitu, ne ide na recikliranje već ide na daljnji remont u brodogradilište u Grčkoj. Administrativnom pretragom je utvrđeno da u Grčkoj nema ovlaštenih postrojenja za recikliranje brodova, kao ni u Hrvatskoj. Stoga u ovom slučaju, prema dostupnim informacijama, nije mjerodavna regulativa koja uređuje recikliranje brodova. Međutim, kako prema informacijama dobivenim od nadležnih tijela, a i sukladno medijskim istupima predstavnika Brodosplita, proizlazi da će se prije odlaska na remont u Grčku, u brodogradilištu u Splitu, skidati dijelovi broda koji u naravi predstavljaju pregrade s azbestom, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije daje mišljenje da, ako je namjera sudionika u komercijalnom poslu, pregrade s azbestom odvojiti u brodogradilištu u Splitu nakon čega bi brod otplovio na daljnji remont u drugo brodogradilište, tako izdvojene pregrade s azbestom bi, a na temelju rezultata provjere činjenica s nadležnim tijelima, predstavljale otpad. Otpad nastao na brodu podložan je prethodnom notifikacijskom postupku i traženju odobrenja od nadležnog tijela za provedbu Uredbe (EZ) - priopćili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.



Ovo je prvi put za u naše vode dolazi međunarodni brod koji treba iskrcati opasni otpad te će se, poručuju iz Grada, po istom principu tretirati i svi ostali slučajevi. Izazvalo je to uzbunu kod građana

- Stručnjaci iz državnih tijela dali su mi na uvid mišljenje u kojem se jasno navodi da sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, član 117. "Zabranjeno je na teritorij Republike Hrvatske isporučiti opasni otpad, miješani komunalni otpad i ostatke od spaljivanja miješanog komunalnog otpada radi zbrinjavanja, a sukladno članku 11. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1013/2006" brod nije smio uploviti u teritorijalne vode Republike Hrvatske- rekao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta koji je podržao prosvjed građana protiv uplovljavanja broda u splitsko brodogradilište.

No, unatoč ovakvim priopćenjima, u Brodosplitu nastavljaju dalje. U ponedjeljak su izvijestili kako su pristigli službeni rezultati mjerenja kvalitete zraka u brodu Moby Drea, u sklopu pripremnih aktivnosti vezanih uz rekonstrukciju prostora izoliranih materijalima koji sadrže azbest.

- Ispitivanje koncentracije azbestnih vlakana u zraku broda provela je za to ovlaštena i akreditirana stručna služba, sukladno važećim propisima i metodološkim standardima, koristeći referentnu metodu membranske filtracije i mikroskopsku analizu. Rezultati su nedvosmisleni - koncentracija azbestnih vlakana iznosi 0,0 vlakana po cm³ zraka, što znači da nije zabilježena nikakva prisutnost azbesta u zraku. Prema važećim zakonskim propisima (NN 15/25), maksimalno dopuštena koncentracija iznosi 0,1 vlakno/cm³. Mjerenja su provedena prije početka bilo kakvih radova, u skladu s najvišim standardima zaštite na radu i pod stručnim nadzorom. Uvjeti tijekom ispitivanja (temperatura, vlažnost i strujanje zraka) bili su stabilni i povoljni za točnost rezultata. Brodosplit d.d. i svi izvođači uključeni u pripremne radnje nastavljaju s radovima u skladu s važećim zakonodavstvom i dobrim industrijskim praksama. Sva daljnja ispitivanja, sigurnosne procjene i radne aktivnosti bit će transparentno provedene i redovno komunicirane prema javnosti, kao i do sada. Napominjemo da je brod Moby Drea, kao i velika većina brodova izgrađenih prije 2001. godine, izvorno građen s materijalima koji su tada legalno sadržavali azbest. Takvi materijali se, u skladu s međunarodnim i nacionalnim propisima, redovno uklanjaju i zamjenjuju tijekom remontnih radova. To je standardna praksa u brodograđevnoj industriji i nipošto ne predstavlja “dovoz otpada”, već tehnički proces u skladu s globalnim normama - objavili su iz Brodosplita.