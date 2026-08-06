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TREBA POMOĆ INSTITUCIJA

Ministarstvo zdravstva: Obitelj Hrvata u Irskoj treba brzo zvati veleposlanstvo. Pomoći ćemo

Piše Veronika Miloševski,
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Ministarstvo zdravstva: Obitelj Hrvata u Irskoj treba brzo zvati veleposlanstvo. Pomoći ćemo
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Foto: privatna arhiva
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Denis Vejzović (38) iz Rijeke početkom srpnja je imao moždani udar. Operiran je i završio je u komi. Obitelj ga želi prebaciti u Hrvatsku, kažu kako tamošnji liječnici ne vjeruju u oporavak: 'Imamo 72 sata'

Ministarstvo zdravstva s navedenim se slučajem upoznalo tek putem vašeg upita i medijskog članka, a do ovog trenutka nitko nam se nije obratio u vezi s navedenim slučajem, odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva za slučaj Hrvata Denisa Vezjovića iz Rijeke koji je u irskoj bolnici u komi.

Foto: privatna arhiva

Podsjetimo, irska bolnica je, kako tvrdi obitelj, rekla da prema njegovoj medicinskoj dokumentaciji ne vjeruju u oporavak te smatraju da daljnje liječenje uz pomoć aparata nema koristi. Točnije, kažu kako ga žele odspojiti s aparata koji ga trenutno samo održavaju na životu.

- Sedmog će biti mjesec dana otkako je Denis završio u bolnici. Ono što su meni rekli jest da mu je pukla glavna žila u mozgu, da je došlo do krvarenja i da su oštećene i druge krvne žile. Denis je pokazivao neke znakove oporavka. Prije je mogao micati rukama i nogama, ali nije otvarao oči. Sada je otvorio oči. Nema još neke veće pokrete, ali prekjučer je napravio nešto što meni puno znači, iako liječnicima to, kako kažu, ne znači ništa. Podizao je i širio ruke, pomicao noge, ali po njima to nije dovoljno - ispričala nam je njegova majka Hatidža Muminović.

Foto: privatna arhiva

Kako nam je kazala, Denis se hrani preko sonde i priključen je na sve potrebne aparate.

 - U ovakvim situacijama uobičajeni je protokol da se obitelj što žurnije obrati Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Irskoj, koje pruža konzularnu pomoć te koordinira potrebne operativne aktivnosti.  Mogućnost eventualnog prihvata pacijenta u Republiku Hrvatsku ovisi prvenstveno o procjeni liječničkog tima koji skrbi o pacijentu, njegovom zdravstvenom stanju te koordinaciji zdravstvenih ustanova - kazali su iz ministarstva.

Foto: privatna arhiva

- Ministarstvo zdravstva, u okviru svojih nadležnosti, kao i svaki put, u najkraćem mogućem roku će poduzeti sve aktivnosti koje od njega budu zatražile nadležne institucije kako bi se osigurala potrebna potpora i suradnja u daljnjem postupanju - dodaju.

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Komentari 7
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