Ministarstvo zdravstva uvodi nove mjere: Ovdje vikendom i blagdanom trebate kod doktora

Ministarstvo zdravstva donijelo je danas mjere za, kako tvrde, unapređenje prijema hitnih pacijenata u zagrebačkim bolnicama radi osiguravanja pravodobne, dostupne i sigurne hitne bolničke skrbi.

Pacijentima koji nisu hitni, poručuju da pomoć potraže kod svojih obiteljskih liječnika, dok vikendom i blagdanom mogu otići u dežurne ambulante domova zdravlja.

Posebno dežurstvo u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite provodi se, objavili su, subotom od 15.00 do 20.00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati, na sljedećim lokacijama:

Djelatnost obiteljske (opće) medicine:

Runjaninova 4

Avenija V. Holjevca 22

Grižanska 4

Ivanićgradska 38

Ninska 16

Matije Ilirika Vlačića 2

Park Stara Trešnjevka 3

Zdravstvena zaštita predškolske djece:

Avenija V. Holjevca 22

Grižanska 4

Zvonigradska 9

Dentalna zdravstvena zaštita:

Runjaninova 4

Avenija V. Holjevca 22

Žele rasteretiti hitne u zagrebačkim bolnicama

- Zbog opsežne obnove zdravstvene infrastrukture u Gradu Zagrebu, prvenstveno u KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice, privremeno su smanjeni raspoloživi bolnički kapaciteti. Obnova potresom oštećenih objekata započela je 2023. godine, a završetak se očekuje tijekom 2026. godine. Kako bi se očuvala kvaliteta zdravstvene skrbi i zaštitili hitni i životno ugroženi pacijenti, Ministarstvo zdravstva je u suradnji s bolničkim ustanovama i županijskim zavodima za hitnu medicinu izradilo organizacijske upute za učinkovitije funkcioniranje sustava hitne bolničke skrbi u Zagrebu - poručuju iz Ministarstva zdravstva.

U okviru mjera dio pacijenata se, kažu, prema jasno definiranim pravilima, privremeno usmjerava u druge zagrebačke bolnice, dok se pacijentima koji se već liječe u nekoj od zagrebačkih bolnica i dalje osigurava zbrinjavanje u istoj ustanovi radi kontinuiteta liječenja.

- Sve zagrebačke bolnice sudjeluju u prihvatu pacijenata sukladno svojim kapacitetima, a ključnu ulogu u provedbi mjera ima hitna medicinska služba Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Poseban naglasak stavljen je na osiguravanje 24-satnog prioritetnog sanitetskog prijevoza radi bržeg oslobađanja kapaciteta za nove hitne pacijente. U situacijama neposredne životne ugroze bolnica i hitna medicinska služba ostaju prvi i jedini ispravan izbor. Građani se mogu obratiti hitnoj medicinskoj službi pozivom na brojeve 194 ili 112. Donesene mjere primjenjuju se odmah, isključivo u interesu pacijenata - navodi Ministarstvo.