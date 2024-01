Ministra Bačića ispitat će kao svjedoka na novom suđenju bivšem ministru Kalmeti

Klametina obrana je predložila, a Uskok se nije usprotivio, da se kao svjedoci u ponovljenom suđenju bivšem Sanaderovom ministru Božidaru Kalmeti kao svjedoci ispitaju Branko Bačić i Željko Tufekčić.

Njih dvojica bili su državni tajnici dok je Božidar Kalmeta bio ministar mora, prometa i infrastrukture, a svjedočit će o tome kako se naručio promotivni film "Prometna renesansa Hrvatske" od Fimi medije. Podsjećamo, prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je i kako će se kao svjedoci ispitati Josip Sapunar i Ivan Berket. Obojica su u prijašnjem postupku priznali krivnju te su osuđeni na temelju sporazuma o krivnji. Sudsko vijeće prihvatilo je i da se kao dokazi izvedu i zemljišnoknjižni izvadci. vezani uz Sapunarove nekretnine. To je zatražio Nenad Strukan, odvjetnik drugooptuženog Zdravka Livakovića, rekavši kako je Sapunar jedini svjedočio o davanju novca, a među ostalima je spomenuo i njegova klijenta.

- Na suđenju je rekao da ima dvije nekretnine, a onda se utvrdilo da se radi o osam nekretnina, a nakon prvostupanjske presude kupio je još nekretnina. Pa neka se utvrdi gdje je novac i je li on vjerodostojan svjedok ili ne - kazao je Strukan dodavši kako kod njegov klijenta Livakovića nisu utvrdili nesrazmjer imovine.

Prema uputi Vrhovnog suda na ponovljenom suđenju posebna će se pažnja posvetiti iskazu Sapunara te će se razjasniti sve što je ostalo nejasno. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikuliću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud smatra i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist.

Kalmeta je na optuženičku klupu ponovo sjeo lani u studenome nakon odluke Vrhovnog suda iz , koji je nepravomoćnu presudu djelom potvrdio, a djelom ukinuo. Ukinut je oslobađajući dio, zbog čega se sada ponovo sudi Kalmeti te njegovim suoptuženicima Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Sandru Vukeliću. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna.

No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu. Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu u odnosu na bivše šefove HAC-a Juricu Prskala i Marija Lovrinčevića.