Ministri i 'zvijezde' Uskoka! Evo tko sve želi postati lokalni šerif

Na predstojećim lokalnim izborima široka je paleta kandidata - od saborskih zastupnika, bivših ministara, pa do glazbenika i komičara, a u lokalnim sredinama to su dobro poznata lica.

U županijskim središtima, plus Zagreb, 18 aktualnih gradonačelnika ide po još jedan mandat. Najdugovječniji među njima, koji žele još četiri godine vlasti, su HDZ-ovac Ivica Kirin, poznatiji široj javnosti kao "ministar Jubito", koji lovi sedmi mandat, dok nezavisni Mirko Duspara želi i šesti mandat u fotelji gradonačelnika Slavonskog Broda. Iako nije riječ o županijskom središtu, gradonačelnik Krka želi opet biti Darijo Vasilić (PGS). Iako je odradio osam mandata, nije mu dosta i ide po još jedan. Na čelu Krka je od 1993. godine, kad je ponio i titulu najmlađeg gradonačelnika u dobi od samo 26 godina.

