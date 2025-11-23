U sjeni katastrofe koja je snašla Vjesnikov neboder, definitivno je ugašena još jedna izuzetna institucija stvorena za socijalizma, još jedan rezervoar intelektualaca i znanosti ali i još jedna primamljiva nekretnina
'Ministri koji su nam trebali pomoći nisu znali ni što mi radimo, a ni gdje se nalazimo!'
Plenkovićeva Vlada je odlučila definitivno ugasiti Brodarski institut, ustanovu osnovanu prije 77 godina, koja je već četiri godine u likvidaciji. Ta institucija, s nekretninama vrijednim 40 milijuna eura u Novom Zagrebu, u kompleksu koji se prostire na 136.000 četvornih metara, nekoć s 400 zaposlenih stručnjaka, s laboratorijima i golemim bazenima korištenima za atestiranje brodova proizvedenih u domaćim brodogradilištima, s tehnologijom u kojoj se testirala aerodinamika za naše najveće tunele, a kasnije i s NATO-vim certifikatom za vojnu industriju, zapravo ne postoji već godinama. Tek 12 ljudi formalno je zaposleno u državnoj kompaniji “Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod”. Pod kapom te kompanije posljednjih godinu dana je funkcionirao odjel istraživanja, a zapravo su to bili ostaci ostataka Brodarskog instituta. Sada ukidaju i taj odjel.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+