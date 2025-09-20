Ministri Vlajčić i Anušić na kriznom sastanku zbog novih slučajeva afričke svinjske kuge

Ministar poljoprivrede David Vlajčić održat će u subotu u 15 sati u Osijeku sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge o trenutnoj epidemiološkoj situaciji zbog novih slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge u objektima na području Osječko–baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Uz Vlajčića na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge će biti i potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić.

Izjave za medije predviđene su nakon sastanka, u 16:30 sati, u zgradi Županije, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede i MORH-a

Podsjećamo, u četvrtak je potvrđen slučaj afričke svinjske kuge na objektu s više od 1.660 svinja, a veterinarska inspekcija Državnog inspektorata zbog sumnje na prisutnost virusa afričke svinjske kuge blokirala je još jedan objekt s više od 9.000 svinja. Utvrđivanje trenutačnog stanja na tom objektu je u tijeku, a javnost će biti pravovremeno obaviještena o nalazu Državnog inspektorata, pišu iz ministarstva.