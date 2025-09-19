Afrička svinjska kuga pojavila se kod farme Belja s 10.000 svinja? 'U zoni smo zaštite...'

Virus afričke svinjske kuge pojavio se na farmi Sokolovac u Baranji, koja se nalazi u sustavu Podravka Agri (nekadašnje Belje), na kojoj se nalazi oko 10.000 grla svinje, tvrdi Jutarnji list.

Navode kako informacija još nije službena potvrđena.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva se na svojim stranicama u petak oglasilo šturim priopćenjem u kojem ne spominju farmu nekadašnjeg Belja, samo Sokolovac...

- ​Zbog danas potvrđenih novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko-baranjskoj županiji, određeno je novo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji - objavili su iz ministarstva.

- U ovom trenutku mogu reći da se temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji od 18. rujna 2025. svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite - kazali su iz tvrtke za Glas Slavonije i dodali:

- Sva naša postupanja će kao i do sada biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i ostalih nadležnih tijela.

Zone zaštite i zone nadziranja

Ministarstvo je objavilo i zone zaštite i nadziranja. "Posebno apeliramo na suradnju s veterinarima i pridržavanje biosigurnosnih mjera", poručuju iz ministarstva.

ZONA ZAŠTITE

u Osječko-baranjskoj županiji:

• naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka

• naselje Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut

• naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području općine Bilje

• naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac

• naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

• naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci

• naselje Vera na području općine Trpinja



ZONA NADZIRANJA

u Osječko-baranjskoj županiji:

• naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi

• naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac

• naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac

• općina Darda

• naselja Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka

• naselja Aljmaš i Erdut na području općine Erdut

• naselja Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac

• naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje

• naselje Livana na području općine Čepin

• naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo

• naselja Silaš i Palača na području općine Šodolovci

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

• naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja

• naselje Lipovača na području grada Vukovara

• naselje Borovo na području općine Borovo

• naselje Korog u općini Tordinci

• naselja Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci

• naselja Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci

• naselje Berak na području općine Tompojevci

• naselje Negoslavci na području općine Negoslavci

• naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka

• naselje Privlaka na području općine Privlaka

• naselje Mirkovci na području grada Vinkovci

• naselje Cerić na području općine Nuštar.

