OGLASILO SE I MINISTARSTVO

Afrička svinjska kuga pojavila se kod farme Belja s 10.000 svinja? 'U zoni smo zaštite...'

Foto: Damir Spehar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ministarstvo je objavilo i zone zaštite i nadziranja. "Posebno apeliramo na suradnju s veterinarima i pridržavanje biosigurnosnih mjera", poručuju iz ministarstva.

Virus afričke svinjske kuge pojavio se na farmi Sokolovac u Baranji, koja se nalazi u sustavu Podravka Agri (nekadašnje Belje), na kojoj se nalazi oko 10.000 grla svinje, tvrdi Jutarnji list.

Navode kako informacija još nije službena potvrđena.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva se na svojim stranicama u petak oglasilo šturim priopćenjem u kojem ne spominju farmu nekadašnjeg Belja, samo Sokolovac...

- ​Zbog danas potvrđenih novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko-baranjskoj županiji, određeno je novo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji - objavili su iz ministarstva.

- U ovom trenutku mogu reći da se temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji od 18. rujna 2025. svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite - kazali su iz tvrtke za Glas Slavonije i dodali:

- Sva naša postupanja će kao i do sada biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i ostalih nadležnih tijela.

Zone zaštite i zone nadziranja

MINISTARSTVO UPUTILO APEL Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Slavoniji, ovo su nove zone zaštite i nadziranja
ZONA ZAŠTITE

u Osječko-baranjskoj županiji:
• naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka
• naselje Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut
• naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području općine Bilje
• naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac
• naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
• naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci
• naselje Vera na području općine Trpinja
 
ZONA NADZIRANJA

u Osječko-baranjskoj županiji:
• naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi
• naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
• naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac
• općina Darda
• naselja Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka
• naselja Aljmaš i Erdut na području općine Erdut
• naselja Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac
• naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje
• naselje Livana na području općine Čepin
• naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo
• naselja Silaš i Palača na području općine Šodolovci

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
• naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja
• naselje Lipovača na području grada Vukovara
• naselje Borovo na području općine Borovo
• naselje Korog u općini Tordinci
• naselja Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci
• naselja Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci
• naselje Berak na području općine Tompojevci
• naselje Negoslavci na području općine Negoslavci
• naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka
• naselje Privlaka na području općine Privlaka
• naselje Mirkovci na području grada Vinkovci
• naselje Cerić na području općine Nuštar.
 

