Vučković: 'Bez reakcije Vlade, cijene goriva bi bile znatno više'

Piše HINA,
Zagreb: Ministrica Vučković dala je izjavu o novim cijenama goriva | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Upitana o cijeni plavog dizela, koji ima osjetno povećanje, Vučković je pojasnila kako kod njega nema trošarina pa su moguće reakcije Vlade "značajno manjeg, nižeg dosega"

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla je u ponedjeljak da je Vlada ponovno intervenirala u formiranje cijena goriva koje bi bez toga bile znatno više, istaknuvši da je važno održati i stabilne cijene i imati sigurnu opskrbu.

- Nastavljamo politiku smanjivanja trošarina te određivanja maksimalne cijene naftnih derivata. Da nema reakcija Vlade, cijene bi bile, to svi znamo, znatno više - istaknula je Vučković u izjavi novinarima nakon telefonske sjednice Vlade.

Međutim, dodala je, u ovom trenutku, važno je održati cijenu koliko je moguće nižom ili stabilnom u odnosu na određena zbivanja koja su vanjska i na koja ne možemo utjecati, ali i imati sigurnu opskrbu naftnim derivatima i cjelokupnom energijom u Hrvatskoj.

VELIKI UDAR INFLACIJE Seljaci na koljenima! Ključni plavi dizel u mjesec dana skuplji 70 posto: 'Dolaze teški dani...'
Seljaci na koljenima! Ključni plavi dizel u mjesec dana skuplji 70 posto: 'Dolaze teški dani...'

Osnovni benzin od utorka će poskupjeti za četiri centa po litri, a dizel za 12 centi po litri. Tako će litra benzina od sutra stajati 1,66 euro, a dizela 1,85 euro po litri. Plavi dizel poskupljuje za 17 centi na 1,36 euro po litri. Cijena plina za spremnike iznosit će 1,94 eura po kilogramu što je smanjenje od pet centi, a smanjena je i cijena plina u bocama za 6 centi i iznosit će 2,51 eura po kilogramu.

Upitana o cijeni plavog dizela, koji ima osjetno povećanje, Vučković je pojasnila kako kod njega nema trošarina pa su moguće reakcije Vlade "značajno manjeg, nižeg dosega".

- No, ipak je cijena nešto niža nego što bi bila da nema reakcija Vlade. I premija, u odnosu na formulu i u odnosu na uredbu o utvrđivanju najviše cijene naftnih derivata, je daleko najniža, time se vidi da Vlada ipak reagira - istaknula je.

Na pitanje što će biti s malim distributerima s obzirom na to da brojni govore da zatvaraju jer im se ne isplati, ministrica je poručila kako je u desetom paketu mjera Vlada pokazala da vodi računa i o tom segmentu gospodarstva.

VLADA ODLUČILA NA SJEDNICI Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!
Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!

- U svakom dijelu gospodarstva potrebno je održati male i srednje jer oni predstavljaju kotač svake zdrave i perspektive ekonomije. Imali smo jednu mjeru, imamo je na snazi i svakako će resorni ministri i Vlada nastaviti voditi računa o njima, održavati razgovore, socijalni dijalog i poduzimati odgovarajuće mjere koje budu potrebne - rekla je.

Ekonomske posljedice ne mogu se zaustaviti odjednom; u pitanju nije samo energija

Upitana kako Vlada misli regulirati cijene goriva, s obzirom na to da će i subvencionirano gorivo kupovati i turisti, ministrica je pojasnila kako je Vlada napravila određenu razliku u odnosu na cijene goriva koje vrijede na autocestama.

S obzirom na to da cijene goriva rastu svaka dva tjedna, novinari su ministricu upitali i koliko smo blizu tome da se približimo europskom prosjeku te da po litri plaćamo dva eura. Vučković je pak poručila kako je teško predviđati što će se događati s obzirom na vrlo izazovan geopolitički kontekst i ratna zbivanja, ali i da je teško za očekivati da se ekonomske posljedice mogu zaustaviti odjednom.

O svemu tome Vlada vodi računa, dodala je, pa zato ima kratkoročne mjere, ali i mjere jačanja otpornosti koje su usmjerene prema građanima, malom i velikom gospodarstvu, teškoj industriji i svima koji mogu osjećati posljedice ovakvih događanja.

Pri tome je dodala kako tu nije u pitanju samo energija, iako je ona najvažnija, te će voditi računa i o poljoprivredi i ribarstvu.

- Kad govorimo o poljoprivredi, tu treba isto tako spomenuti kretanje plina, amonijaka, utjecaj koji može proizaći iz poremećaja na tržištu dušičnim gnojivima. Tu su i neki metali - Hormuški tjesnac je prolaz za velike količine vrlo važnih metala, primjerice aluminija, što znači da moramo voditi računa i o građevinskoj industriji i drugima - navela je.

KRIZA SVE OZBILJNIJA DIVLJAJU CIJENE Aviokompanije zbog skupljeg goriva dižu cijene karata. Ugrožen je i Dubrovnik
DIVLJAJU CIJENE Aviokompanije zbog skupljeg goriva dižu cijene karata. Ugrožen je i Dubrovnik

Upitana je li na Vladi bilo riječi o smanjenju PDV-a, ministrica je poručila kako trenutačno za time ne vide potrebu.

Novinari su je upitali i što je s europskim trošarinama s obzirom na to da je ministar financija rekao kako tu postoji dodatan prostor za smanjivanje cijena goriva, a Vučković je potvrdila kako "treba razmatrati takvu mogućnost", da nadležni ministri financija o tome raspravljaju te da je i hrvatsko ministarstvo također aktivno.

Na pitanje je li Vlada iscrpila sve trošarine na eurodizel, ministrica je potvrdila kako smo "praktično na granici koja je određena europskom regulativom".

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'
Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!
VLADA ODLUČILA NA SJEDNICI

Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!

Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i da se ne pozivaju na ratne okolnosti kao izgovor', poručio je u nedjelju ministar Tomo Medved

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026