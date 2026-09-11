Ministrica otkrila u kakvom su stanju ozlijeđeni u napadu nožem u zagrebačkoj školi

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u petak je izvijestila da su dvije osobe ozlijeđene u incidentu u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi kirurški zbrinute, održanih vitalnih funkcija te kako očekuje njihov oporavak. ''Dijete je, zahvaljujući operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvane su sve vitalne funkcije. Sanirane su ozljede i iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Prema informacijama, očekujemo da će biti dobro i stabilno'', rekla je Hrstić te dodala da su sanirane neposredne ozljede te očekuje oporavak.

Navela je i da je ozlijeđena 59-godišnja žena dijagnostički obrađena te da je u tijeku operativni zahvat u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

''Neposredne ozljede su bile manje u dubini reznih rana u odnosu na dijete. Zaključno, i jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kirurški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinute u jedinicama intenzivnog liječenja'', rekla je Hrstić.

Potvrdila je kako je riječ isključivo o ubodnim ranama te da, prema trenutačnim saznanjima, kod oboje ozlijeđenih nema životno ugrožavajućeg stanja, ali da se zbog prirode ozljeda i operativnog zahvata daljnja skrb nastavlja u jedinici intenzivnog liječenja.

U kontaktu je, dodala je, s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom, potvrdivši da su u školu već upućeni mobilni psihološki timovi, temeljem protokola postupanja u takvim situacijama.