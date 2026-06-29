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pohvalila suradnju

Ministrica o aferama na Brijunima: 'Poštujemo istragu, novi ravnatelj stiže uskoro'

Piše HINA,
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Ministrica o aferama na Brijunima: 'Poštujemo istragu, novi ravnatelj stiže uskoro'
Sveti Petar u Šumi: Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom obilježavanja Dana Općine i blagdana sv. Petra i Pavla | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dodala je da sve ustanove, poput Brijuna, imaju svoje ravnatelje i svoja upravna vijeća, dok Ministarstvo i inspekcije obavljaju dodatne kontrole

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković potvrdila je u ponedjeljak da će u roku mjesec dana biti imenovan novi vršitelj dužnosti ravnatelja Nacionalnog parka (NP) Brijuni., pošto je dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski nakon niza afera u toj ustanovi podnijela ostavku. "Poštujem njezinu odluku ali moram pohvaliti suradnju s dosadašnjom ravnateljicom jer smo u protekle dvije godine uspjeli pokrenuti brojne vrijedne projekte koje su od iznimne važnost za razvoj Brijuna, poput modernizacije vodovodne mreže otočja Brijuni, projekt vrijedan skoro dva milijuna eura koje sufinanciraju Hrvatske vode", rekla je Vučković novinarima u Fažini nakon sastanka s predstavnicima NP Brijuni.

Vučković je rekla da će do imenovanja novog v.d. ravnatelja ili ravnateljice nacionalnog parka Brijuni, dosadašnja ravnateljica dovršiti započete aktivnosti, neovisno o njezinoj ostavci. "Mi ćemo kao resorno ministarstvo poštivati istragu te ono što nam nalaže službena dužnost, to ćemo i učiniti", istaknula je.

Dodala je da sve ustanove, poput Brijuna, imaju svoje ravnatelje i svoja upravna vijeća, dok Ministarstvo i inspekcije obavljaju dodatne kontrole.

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"Žao mi je da zbog tih afera nerijetko u drugi plan padaju druge pozitivne stvari", rekla je Vučković.

Stojkovski je prije par dana podnijela ostavku nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe. Navela je pritom da "u postojećim okolnostima ne vidi dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjeruje da su važni za budućnost ustanove".

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Kazala je da je tijekom svoga mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati povjerenu dužnost, s jasnom vizijom razvoja Ustanove, očuvanja prirodnih vrijednosti te unapređenja suradnje sa zaposlenicima, lokalnom zajednicom i svim partnerima.

Ministrica je spomenula i projekt dobivanja suglasnosti i potporu Europske investicijske banke i komisije radi ulaganja u elektrifikaciju Brijuna, zahvaljujući kojem će uskoro početi projekt vrijedan gotovo sedam milijuna eura obnove četiri trafostanice, elektro-vlakova i električnog autobusa.

Osim toga, navela je, dosadašnja ravnateljica je u protekle dvije godine pripremila i projekt obnove vile Kupelwieser koji će se sa šest milijuna eura financirati putem integriranih teritorijalnih ulaganja. Time će Brijuni dobiti novi Centar za posjetitelje koji će biti smješten na posebnom mjestu, odnosno u impresivnoj vili nekadašnjeg vlasnika brijunskog otočja, bečkog poduzetnika Paula Kupelwiesera.

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