Obavijesti

News

Komentari 0
stiže zdravstvena inspekcija

Ministrica o smrti čovjeka (35) iz Zadra: Nije gotov nadzor!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Predstavljen paket mjera za unapređenje primarne zdravstvene zaštite | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nije dovršen interni nadzor Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije u slučaju smrti 35-godišnjaka, izjavila je u ponedjeljak ministrica zdravstva Irena Hrstić te poručila da će, vezano uz taj slučaj, Ministarstvo zdravstva uputiti zdravstvenu inspekciju

Prema dostupnim informacijama, 35-godišnji državljanin BiH preminuo je 17. travnja dvadesetak minuta nakon što je napustio zadarsku Hitnu, kamo se javio zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela. Zadarski Zavod za hitnu medicinu pokrenuo je nadzor, Ministarstvo zdravstva (MIZ) šalje inspekciju, a medicinsku dokumentaciju će zatražiti i Liječnička komora, rekla je ministrica, odgovarajući na novinarska pitanja, na predstavljanju Pravilnika o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje smrti osobe u svrhu darivanja organa.

Hrstić je navela da su unutarnji nadzor Zavoda, postupanje Ministarstva i aktivnosti Komore uobičajeni postupci u takvim situacijama.

Izrazila je sućut obitelji i bliskim osobama preminulog te navela da je, prema trenutačno dostupnim informacijama, u tijeku interni nadzor postupanja u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, čiji nalaz još nije dovršen.

Komentirala je i slučaj 14-godišnjeg dječaka iz Dubrovnika koji je zadobio teške ozljede nakon strujnog udara na trafostanici te je hitno premješten iz KBC-a Split u Kliniku za dječje bolesti Zagreb gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Na novinarsko pitanje da li bi postupanje bilo brže da je dječak ozlijeđen u većem gradu poput Zagreba ili Splita, ministrica je rekla  da se specijalizirano liječenje opeklina s najboljim ishodima provodi u Zagrebu, i to za odrasle u Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, a za djecu u Klaićevoj bolnici.

Dodala je da se primarna obrada uvijek obavlja u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, nakon čega se pacijenti prema potrebi upućuju u specijalizirane centre.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026