Liječnička komora oglasila se o smrti muškarca u Zadru: 'Mora se utvrditi je li bilo propusta'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nakon smrti Mirze Čengića (35), koji je 17. travnja preminuo samo 20-ak minuta nakon što je zatražio liječničku pomoć, o svemu se oglasila i Hrvatska liječnička komora

Hrvatska liječnička komora oglasila se nakon smrti pacijenta koji je preminuo u Zadru niti dvadeset minuta nakon što je zatražio liječničku pomoć. 

Mirza Čengić (35), državljanin Bosne i Hercegovine, preminuo je 17. travnja nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

Priopćenje Hrvatske liječničke komore prenosimo u cijelosti.

"Hrvatska liječnička komora izražava iskreno žaljenje zbog smrti 35-godišnjeg pacijenta koji je, prema medijskim navodima, preminuo u Zadru nedugo nakon što je zatražio liječničku pomoć.

Svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene skrbi zahtijeva ozbiljno, stručno i nepristrano utvrđivanje svih okolnosti. Budući da je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, Hrvatska liječnička komora upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smiju i ne mogu donositi prije završetka nadležnih postupaka. Nadležno povjerenstvo HLK-a zatražit će od zdravstvene ustanove službenu dokumentaciju o ovom slučaju.

HLK razumije zabrinutost javnosti i bol obitelji te potrebu za odgovorima. Odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon liječničkog zbrinjavanja mogu se dati samo na temelju činjenica, medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na temelju pretpostavki, medijskih interpretacija ili huškačkih komentara na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora posebno upozorava na neetičnost i neoodgovornost medijske objave punog imena i prezimena liječnika. U medijskoj praksi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji se, radi poštovanja presumpcije nevinosti, zaštite dostojanstva i sprječavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška kaznena djela objavljuju samo inicijali. Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime liječnika u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor. Time se liječnika izlaže javnom linču koji je u ovom slučaju već započeo na društvenim mrežama.

U onim slučajevima kada se i dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke. Liječnici, kao niti drugi građani, ne smiju biti mobingirani na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora poziva medije i javnost na suzdržanost, odgovornost u izričaju i poštivanje presumpcije nevinosti. Zaštita prava pacijenata i zaštita dostojanstva liječnika jednako su važni za očuvanje povjerenja u zdravstveni sustav."

TUGA U ZADRU

Mirza Čengić (35) žalio se na trnce te su ga kolege 17. travnja vodile na Hitnu. No navigacija ih je odvela u Polikliniku u Zavod za hitnu medicinu. Dvadesetak minuta nakon što ga je liječnik otpustio, preminuo je
