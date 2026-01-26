Obavijesti

Ministrica zdravstva o napadu na liječnika u KB-u Sveti Duh: Osuđujem bilo kakve napade...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pula: Otvoren je hospicij "Bl. Miroslava Bulešića" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ministrica zdravstva Irena Hrstić oštro je u ponedjeljak osudila nasrtaj pacijentice na liječnika na hitnom prijemu KB-a Sveti Duh, te istaknula da je liječnik zadobio lakše ozljede i da je nakon napada odmah nastavio radi

"Kao ministrica zdravstva osuđujem bilo kakave napade na zdravstvene djelatnike, neovisno o tome radi li se o liječnicima, medicinskim sestrama ili drugim zaposlenicima", poručila je ministrica Hrstić u Bjelovaru reagirajući na fizički napad 54-godišnje pacijentice u subotu navečer na dežurnog liječnika na hitnom prijemu KB Sveti Duh.

Policija je izvijestila da je pacijentica ometala rad liječnika i pritom mu nanijela lakše ozljede, nakon čega je intervenirala policija i privela 54-godišnjakinju.

REAGIRALI NAKON INCIDENTA Hrvatski liječnički zbor osudio napad na liječnika: Očekujemo stroge i dosljedne sankcije...
Hrvatski liječnički zbor osudio napad na liječnika: Očekujemo stroge i dosljedne sankcije...

Odmah nakon što je čula informaciju u medijima o napadu, Hrstić kaže da je nazvala ravnatelja KB-a Sveti Duh koji ju je informirao da "djelatnik nije bio toliko ozlijeđen da ne bi mogao nastaviti raditi".

"Bolnice imaju zadane protokole postupanja, i tako je i napravljeno. Angažirana je policija koja je odmah bila na mjestu događaja i napravljen je izvid. Cijeli je proces sada u nadležnosti policije", poručila je ministrica.

Hrstić je događaj komentirala na otvorenju obnovljenog Odjela fizikalne terapije u bjelovarskoj bolnici te istaknula da nije dobro kada se "na bilo koji način, na bilo koju situaciju reagira agresijom". 

