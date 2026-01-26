Obavijesti

REAGIRALI NAKON INCIDENTA

Hrvatski liječnički zbor osudio napad na liječnika: Očekujemo stroge i dosljedne sankcije...

Piše HINA,
Hrvatski liječnički zbor osudio napad na liječnika: Očekujemo stroge i dosljedne sankcije...
Bjelovar: Zavodu za hitnu medicinu uručeno šest novih vozila | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Smatraju da nasilje nad liječnicima predstavlja izravno kršenje temeljnih načela profesionalnog i društvenog poretka....

Hrvatski liječnički zbor (HLZ) osudio je u ponedjeljak napad na liječnika na hitnom prijemu u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh, te očekuje da nadležna tijela takva djela dosljedno sankcioniraju jer je zaštita liječnika i zdravstvenih radnika na radnom mjestu preduvjet sigurnog i dostupnog zdravstvenog sustava.

HLZ je izrazio punu podršku napadnutom liječniku i svim zdravstvenim radnicima za koje su rekli da svakodnevno rade u zahtjevnim i često nesigurnim uvjetima.

"Zaštita liječnika i drugih zdravstvenih radnika na radnom mjestu temeljni je preduvjet sigurnog, kvalitetnog i dostupnog zdravstvenog sustava. Svaki oblik nasilja - fizičko ili verbalno - predstavlja neprihvatljivo ponašanje koje se ne može opravdati nezadovoljstvom pacijenata, opterećenošću sustava ili bilo kojim drugim okolnostima", naveli su u priopćenju.

Smatraju da nasilje nad liječnicima predstavlja izravno kršenje temeljnih načela profesionalnog i društvenog poretka.

"Napadi na liječnike ne predstavljaju samo napad na pojedinca, već i ozbiljno ugrožavanje pružanja zdravstvene skrbi drugim pacijentima te narušavanje povjerenja u zdravstveni sustav u cjelini. Stoga Hrvatski liječnički zbor očekuje da nadležna tijela ovakva i slična djela dosljedno i odlučno sankcioniraju u skladu sa zakonom", poručili su iz HLZ-a, koji okuplja više od 12.000 članova.

Navode da će nastaviti aktivno zagovarati sigurnije radno okruženje za liječnike i druge zdravstvene radnike, jer bez njihove zaštite nije moguće osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb za građane.

Zagrebačka policija izvijestila je u nedjelju da je uhitila i privela na kriminalističko istraživanje 54-godišnju ženu koja je u zdravstvenoj ustanovi na Svetom Duhu u subotu navečer napala i lakše ozlijedila 33-godišnjeg zaposlenika te ustanove u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti.

Napad je osudila i Hrvatska liječnička komora, zatraživši da se takvi napadi dosljedno kvalificiraju kao kaznena djela i da se poduzmu mjere zaštite kroz 24-satnu zaštitarsku službu i sustav alarmiranja.

