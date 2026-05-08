Ministrica o opasnom virusu: 'Problem je velika smrtnost'

U ovom trenutku mi informacija da postoji zaraza u Hrvatskoj nemamo, a mene kao ministricu bi informirao ravnatelj HZJZ-a ili ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić za Dnevnik Nove TV komentirajući situaciju s hantavirusom.

Hrstić je odgovorila i na pitanje je li bilo Hrvata na tom letu iz Johannesburga za Amsterdam gdje je zaražena stjuardesa.

- Onoliko koliko sam se do sad informirala i s ravnateljem HZJZ-a, nemamo informaciju da je netko od Hrvata potencijalno zaražen i bio na tom letu - rekla je ministrica.

Objasnila je i kakav je protokol ako se virus pojavi u Hrvatskoj.

- Postoji sustav brzog informiranja kojim HZJZ provjerava informacije ima li u Europi, onda naravno da se situacija diže na višu razinu u smislu svjesnosti da postoji potencijalna mogućnost.

A ako se dogodi, struka, odnosno epidemiološka služba i Klinika za infektivne bolesti, primarne su institucije prihvata takvih pacijenata, a imamo uvjete kojima možemo osigurati da nema potencijalnog širenja - rekla je ministrica. Također je potvrdila da ima dovoljno izolacijskih soba.

- A s obzirom da smo i kroz recentno vrijeme koje je bilo kroz sam Covid i kroz samu obnovu koju sada provodimo, obnovu protupotresnu u Klinici za infektivne bolesti, još se rade dodatni resursi, tako da je Hrvatska osigurana svim resursima koji su nam neophodno potrebni - kaže ministrica.

Znači, kako sada stvari stoje, nema opasnosti od širenja kao što je to bio slučaj s koronavirusom? "Ne, nikako. Niti se može dogoditi na način kakvo je bilo širenje za vrijeme Covida jer nije bolest koja se takvom brzinom širi. Ono što je sigurno, kod ove bolesti je problem što je visoke smrtnosti.

Ali u ovom trenutku sojeva koji su registrirani, o kojima sada pričamo, u Hrvatskoj nema, ali ako bude bilo potrebno, mogući su postupci izolacije sukladno svim pravilima struke", poručila je ministrica.