Marija Antoaneta 21. stoljeća, prva je asocijacija oporbenih zastupnika, ali i građana na savjet ministra gospodarstva Ante Šušnjara građanima da sami peku kruh umjesto da prigovaraju na visoke cijene. Za razliku od francuske kraljice poznate po izjavi: "Ako nemaju kruha, neka jedu kolače", naš ministar tvrdi da se sam okušao u "kuhanju kruha", eksperimentira i recepte nalazi na internetu, ali to dominantno, kaže, radi njegova supruga. Preferira li više raženi, kukuruzni ili crni kruh, ministar Šušnjar nije otkrio, ali njegova imovinska kartica pokazala nam je ranije da je vlasnik ili suvlasnik 22 nekretnine, a većina ih je u Bosni i Hercegovini. U toj istoj kartici i dalje stoji iznos plaće prije povišica iako mu se na račun mjesečno slijeva više od 4000 eura. No vidljivo je da godišnje od "samostalne djelatnosti" zaradi još 8602 eura. Supruga koja dominantno brine o troje djece, a stigne i "skuhati kruh", radi u KBC-u Dubrava za neto plaću od 2599 eura. Uz to, od edukacijske djelatnosti zaradi dodatnih 1800 eura.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 00:58 [TOP 3 VIJESTI DANA] Ministrov kruh sa sedam kora: Plaćamo ga mjesečno čak 4000 eura, a on nam se smije u lice... | Video: 24sata/Video

Ima i 165 eura od drugog dohotka. Ministar je većinu nekretnina naslijedio, a neke je kupio od štednje, dok je za stan u Zagrebu od 146 kvadrata novac posudio od pokojnog oca. Prema imovinskoj kartici, naslijedio je i dvije štednje, i to jednu od 130.000 eura i drugu od 90.000 konvertibilnih maraka.

- Mislim strašno, ne znam što bih rekla. On koji zarađuje, a svi te plaće imamo, koje su za prosječnoga građana goleme i nezamislive, ti ćeš nekome reći da peče kruh doma. Neka on da otkaz i neka ide peći kruh doma - poručila je ministru Sandra Benčić (Možemo!).

Zapitala se i kakav je to nedostatak empatije i politički stav.

Budući da je ministar građanima "zatajio recepte", zastupnik Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa u sabornicu je donio domaću kuharicu iz 1988. godine. Pročitao je sastojke, ali i kako ispeći finu pletenicu.

Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača navodi kako je ministar Šušnjar svojom izjavom samo potvrdio da vladajući rade cirkus od naroda i potrošača.

- Ponašaju se kao Marija Antoaneta kad je rekla tko nema kruha neka jede kolače. Ministar financija kaže da on nema ništa s cijenama. Pa tko onda ima? Nadbiskup! - pita se Knežević. Kad je riječ o cijenama proizvoda kojima su ljudima potrebni za svakodnevni život, navodi kako su one jednostavno nenormalne.

- One stalno rastu i nitko živ ne zna koliko košta što. Plenković samo kaže mi smo ograničili cijene, a to što toga nema, njega baš i ne zanima - prokomentirala je Knežević. Stava je da bi ljudi trebali bojkotirati Advent.

- Naši ljudi kad ih vidite na Adventu kako kupuju te fritule i gluposti, trebali bismo i mi malo bojkotirati te koji enormno dižu cijene - rekla je i zaključila kako ministar Šušnjar nema pojma što zapravo znači peći kruh.

Razgovarali smo i s jednim pekarom iz Rijeke o cijenama kruha. Ističe kako je kruh kod njih 1,50 eura, ali da je sve toliko poskupjelo da je realna cijena 2 eura.

- Kruh mora biti dva eura, ispod dva eura od Nove godine teško da će biti. Pustite vi ove što kažu velike zarade, ma neka oni probaju napraviti, nema više kontrole nad nabavama - kaže pekar dodajući kako i radna snaga poskupljuje. Navodi kako mali pekari jedva opstaju.

- Nema kontrole nad cijenama sirovina, svaki put su nove cijene, a mi ne smijemo poskupjeti - rekao je pekar.

Pekar iz Slavonskog Broda kaže nam da je kruh kod njega 1,2 eura.

- To je osjetljiv posao. Narod uvijek kaže vi dobro zarađujete. Pekarske plaće kod mene su oko 1800 eura neto, samo to je veliki trošak - kaže pekar. Svjestan je da su građanima cijene pekarskih proizvoda, ali i ostale hrane - skupe.

- Narodu k'o narodu uvijek je puno, osjetljivo je to pitanje, no pivo od tri eura nije skupo - rekao je pekar koji će i sam morati podizati cijene svojih proizvoda.

Pitali smo i građane što misle o savjetu ministra gospodarstva.

- Može ministar pričati što hoće. On kaže da sam peče kruh, pa dobro je da stigne. Onda očito ne radi jako puno. Suprug i ja radimo, trebala bih ustati ujutro u 4 sata kako bismo ispekli kruh za doručak prije nego što krenemo na posao. Ali u pravu je ministar, pečemo kruh. I to nedjeljom, jer nekad nedjeljom dućani i pekarnice ne rade - ispričala je gospođa koju smo zatekli ispred zagrebačke pekarnice. Slično dodaju i drugi kupci.

- Lako za jeftiniju cijenu brašna i ulja, trebalo bi kontrolirati malo i cijene po dućanima, pekarnicama i tržnicama. A i da mi je vidjeti taj kruh koji on jede - dodaje drugi.

Nije ministar Šušnjar prvi koji dijeli javne savjete. Nije naodmet prisjetiti se savjeta iz 2014. koji je građanima dala supruga aktualnog predsjednika Sanja Musić Milanović:

- Kad se kaže da je crni kruh koji mi preporučujemo skuplji od bijelog, inicijalno jest skuplji, no crni kruh možete naprosto rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kad je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji.

Bivši ministar gospodarstva Davor Filipović imao je savjete za štednju energije. Savjetovao je građanima da klime ne hlade niže od 25 stupnjeva, da kućanske aparate koriste u vrijeme niže tarife struje, da svi više koristimo javni prijevoz i bicikl, a pri odlasku iz kuće ili stana da ne zaboravimo ugasiti svjetlo.

5% iznosi PDV na sve vrste kruha

1,59 eura cijene su pojedinih vrsta kruha za 400 grama

1 kg kruha više je nemoguće naći. Štruce su odavno ispod kilograma.