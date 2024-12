Benčić o Šušnjaru: 'Marija Antoaneta 21. stoljeća. Neka on da otkaz i ide peći kruh doma'

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) komentirala je izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji je jučer izjavio kako bi građani trebali peći svoj kruh, a ne prigovarati o cijenama.

- Marija Antoaneta 21. stoljeća. Mislim strašno, ja ne znam što bih rekla. On koji zarađuje, a svi te plaće imamo, koje su za prosječnog građane ogromne i nezamislive, ti ćeš nekome reći da peče kruh doma. Neka on da otkaz i neka ide peći kruh doma - poručila je gostujući na N1.

Benčić se pita kakav je to nedostatak empatije i politički stav.

- Da ti, koji ne možeš osigurati niti normalnu cijenu kruha kažeš ljudima neka si peku kruh doma, nakon što rade 12 sati, a plaća im je takva da jedva pokrivaju troškove stanovanja i režija, a kamoli hrane, ti ćeš to reći - poručila je Benčić.

Podsjetimo, ministar gospodarstva savjetovao je građanima da mogu sami početi raditi pekarske proizvode, a "ne prigovarati da su visoke cijene". Uz to napomenuo je da imaju regulirani cijenu struje, brašna, ulja, mlijeka. Kazao je i da sam ima iskustva u tome, a za recept je novinare uputio na internet.

Osvrnula se i na situaciju s Ustavnim sudom navodeći kako Hrvatska ni u jednom trenutku nije ostala bez te institucije nego “sud nije bio popunjen 10 sati". Napominje kako se ništa dramatično u tom smislu nije dogodilo. Krivnja za cijelu situaciju, navodi, leži na HDZ-u jer su odugovlačili proces izbora ustavnih sudaca do zadnjeg tjedna.

- Taj rok bio je u lipnju, ovo je su bili produžeci. Onda je premijer odlučio da će to voditi do zadnjeg trena da mu se ne ponovi slučaj Turudić. Ta razina manipuliranja, iskorištavanja i uništavanja institucija samo kako on ne bi imao nekakvu političku štetu je slika Hrvatske kojom vlada Andrej Plenković. Je li veći “attack” na ustavnu parlamentarnu demokraciju to da je premijer osobno odugovlačio proces i uvjetovao da se u zadnji tren odlučuje o sucima ili to da je Ustavni sud bio nepopunjen s petka na subotu - pita Benčić.

Na pitaje bi li podržala inicijativu kojom bi se tražile promjene kako bi se prevenirale ovakve situacije u budućnosti, Benčić potvrdno je odgovorila.

- Zazivali smo još prošle zime da se krene u proces izbora ustavnih sudaca. Međutim, to nije jedina reforma Ustavnog suda koja je potrebna. Trebalo bi osigurati da se ustavni suci biraju na jedan mandat, možda duži, do deset godina bez reizbora. Zašto? Zato što postojanje reizbora dovodi do toga da premijer može govoriti da ima svoju većinu u Ustavnom sudu. To da netko ima većinu u Ustavnom sudu je nedopustivo. Mora se priznati da Plenković više ne skriva svoje autoritarne tendencije i da upravlja o procesima u koje se ne smije miješati - kazala je.