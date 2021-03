Nakon Ibize Austriju je zatresla još jedna afera. Specijalno tužiteljstvo za korupciju (WKStA) istražuje je li bivšem šefu vladajuće stranke 2017. godine kockarnica Novomatic dala ilegalnu donaciju. Od aktualnog financijskog ministra Gernot Blümel-a šef gigantskog koncerna igara na sreću Harald Neumann, zatražio je da dogovori sastanak s tadašnjim ministrom vanjskih poslova Sebastianom Kurzom. Novomatic se u to vrijeme borio s nekoliko problema u Italiji: bilo je zataškavanja u regulacijama i neriješen slučaj s kaznom do 150 milijuna eura.

Za rješavanje svog problema nudili su stranci obilatu donaciju. To je pod povećalo stavilo i regulative stranačkih donacija, koje su u Austriji, kako svjedoči afera Ibiza, često našle zaobilazne puteve da budu isplaćene. Poznato je da političke organizacije na legalan način ne mogu primati donacije od igara na sreću te proizvođača oružja i duhana. Iz tih razloga su pod istragom i mnoge organizacije i tvrtke povezane sa Austrijskom narodnom strankom (ÖVP). Međutim, Ministarstvo vanjskih poslova nije potvrdilo da je Kurz otputovao u Italiju na sastanak lobističke prirode.

- Sastanak s Kurzom koji je Neumann zatražio s ciljem rješavanja financijskog problema s talijanskom vladom nije ništa čudno. Svaki ministar vanjskih poslova, tada je to bio Kurz, izlaže se kontaktima sa inozemnom vladom kako bi se zauzeo za svoje poduzetnike – govori za 24 sata urednik austrijskih dnevnih novina Die Presse, Rainer Nowak.

Prije gotovo mjesec dana istražitelji su upali u kuću ministra financija Gernota Blümela s nalogom za pretres. Blümel je jedan od najbližih suradnika kancelara Sebastiana Kurza, a 2017. je bio šef vladajuće Austrijske narodne stranke (ÖVP) u Beču, a da je osumnjičeni je saznao još početkom veljače iz medija. Često se govori kako Kurz voli jesti s čistog stola, a Blümel je tu kako bi ga očistio.

Playboyeva zečica izvozi laptop u dječjim kolicima prije pretrage

11. veljače u 8:36 ujutro Gernot Blümel i njegov odvjetnik Werner Suppan došli su u ured Državnog odvjetništva za gospodarska pitanja i korupciju.

Ministar financija odmah je dobio naredbu za pretres i zauzimanje kuće. Blümel je upućen u svoja prava i u 9:07 sati predao je istražiteljima svoj mobitel i kod za otključavanje. Također je informirao istražitelje koji se sve uređaji nalaze kod kuće. Uslijedila je pretraga kuće.

- Prije toga sam morao nazvati suprugu, kod kuće imamo malo dijete koje je spavalo. Rekao sam joj da ću sada doći s ''ljubaznim ljudima''. Moja supruga je potom krenula u šetnju s našom kćerkom – opisao je za austrijske medije Blümel

Blumelova supruga Clivia Treidl, poznata kao Playboyeva zečica i moderatorica je prošetala, ali pri tome iz kuće nije iznijela samo dijete, doznaje se prije nekoliko dana. Sa sobom je u šetnju povela i laptop, koji je samo na taj način mogao prije dolaska istražitelja dobiti noge.

Po tom ovom pogledu je iznimno kritičan i realan bio politički novinar Fabian Schmid koji piše za Der Standard. On smatra da su se istražitelji u WKStA Blümel-a tretirali privilegirano.

- Tko dobije pravo u takvim momentima nazvati suprugu kako bi najavio da dolazi kući s korupcijskim istražiteljima. Očito je supruga znala tko su ''dobri ljudi'' koje je najavio kada je promptno skrila laptop u dječja kolica i otišla u šetnju – kaže Schmid za 24 sata.

Izvoženje laptopa nisu primijetila niti dvojica policajaca iz odjela za sprečavanje korupcije koji su se iz predostrožnosti nalazili ispred Blümelove kuće. Vidjeli su samo kako u 9:43 ujutro njegova supruga iz kuće izlazi s djetetom.

Gernot Blümel i "ljubazni ljudi" iz državnog odvjetništva došli su u kuću u 9:50, sedam minuta nakon što su policajci vidjeli gospođu Blümel kako izlazi. U 9:52 sati Blümel je dobrovoljno predao dva tableta i četiri USB sticka istražiteljima korupcije. No, nigdje nije mogao naći MacBook.

Obzirom da je još prilikom predaje mobitela istražiteljima naveo koje sve uređaje ima u kući bilo je očito da laptop nedostaje. Ministar financija uputio je nekoliko telefonskih poziva svojoj supruzi te tek nakon nekog vremena stupio u kontakt. Obzirom da on nije bio u mogućnosti otići po laptop to je učinio voditelj njegovog kabineta Clemens- Wolfgang Niedrist. 10:36 laptop je konačno ''odstupio iz jutarnje šetnje'' i našao put do Blümel-ove kuće gdje je predan istražiteljima. Službeni čin završio je u 10:47 sati.

- Priča s laptopom je u istom trenu komična i apsurdna. Mogu to gledati i iz vlastite pozicije. Da je policija upala meni, ni ja ne bi htio da mi nađu laptop unatoč tome što ništa ne skrivam. S druge strane u tom vremenskom razdoblju od gotovo dva sata dok je ''laptop bio u šetnji'' podatci su mogli biti izbrisani – kritičan je Fabian Schmid.

Prema mišljenju IT stručnjaka Markus Häfele-a iz Attingo, bečke tvrtke specijalizirane za oporavak podataka, cjelokupni sadržaj prijenosnog računala mogao bi se lako izbrisati u tom razdoblju. Uspjeh takve akcije naravno ovisi o IT vještinama osobe odgovorne za brisanje. Stručnjak briše sve na temelju sirovih podataka, ne ostavljajući pri tome nikakvih tragova iza sebe. No, ukoliko to radite na uobičajeni način, promjena tj. brisanje ostaje zabilježeno skupa sa vremenom posljednje promjene. Međutim, kod modernih prijenosnih računala s SSD tvrdim diskovima, izbrisani podaci u potpunosti nestaju u roku od nekoliko sekundi i teško se mogu obnoviti. Za tako nešto ne morate biti profesionalac.

Nešto blažeg stava je urednik Die Presse, Rainer Nowak koji smatra da je supruga zbog svog angažmana u medijima željela zapravo zaštititi svoje podatke.

- Blümel je problem za vladu zbog svoje funkcije ministra financija. No, na temelju sms-a i priče s Italijom postoji premalo dokaza da bi ga optužili. Sve dok se ne nađu dokazi o uplaćenoj donaciji tužiteljstvo nema ništa – zaključio je Rainer Nowak.

No, jedno je sigurno, a to je veliki pritisak koje se stavlja na pravosuđe koje istražuje političke donacije iz 2017. godine uključujući i Ibiza aferu. Sada kada rade svoj posao pod agresivnim su napadom ÖVP-a da ga loše rade.

- To što toliko napadaju pravosuđe upravo pokazuje njihov strah od toga da se nešto ne otkrije – zaključio je novinar za austrijsku unutarnju politiku Fabian Schmid.

Austrija - ispod Turske i iznad Srbije u provedbi svojih antikorupcijskih mjera

Pritisak na pravosuđe je velik i to ne samo od strane Kurzove stranke jer rade svoj posao. Stisnuti su i od strane Europe, međutim iz razloga jer ne rade svoj posao.

Prema novom izvješću Vijeća Europe, koje je objavljeno prošli tjedan, Austrija je postigla "općenito nedovoljan" napredak u borbi protiv korupcije. Skupina država protiv korupcije (GRECO) kaže kako Austrija nije provodila svoje preporuke za suzbijanje pravosudnog i političkog kršenja zakona.

Prije četiri godine tijelo Vijeća Europe izdalo je preporuke državi članici EU-a za sprečavanje korupcije među članovima parlamenta, sucima i tužiteljima. Od 19 preporuka koje je dobila 2017. godine, Austrija je zadovoljavajuće provela i riješila samo dvije. Austrijsko Ministarstvo pravosuđa priznalo je svoj neuspjeh.

Nakon parlamentarnih izbora 2019. Austriji se naložilo da se "ozbiljno pozabavi" političkom korupcijom, uspostavljanjem kodeksa ponašanja u slučaju sukoba interesa i dokaza imovine. Također se pozvalo da svoj zakonodavni postupak učini transparentnijim.

GRECO - koji čini 47 država članica Vijeća Europe, kao i Bjelorusija, Kazahstan i Sjedinjene Države - kaže da se Austrija svrstava ispod Turske i odmah iznad Srbije u provedbi svojih antikorupcijskih preporuka.