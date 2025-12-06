Obavijesti

VELIKI INTERVJU PLUS+

Miomir Žužul o ratu, Trumpu i EU: "Svijet ulazi u novi poredak, a Europa i dalje luta"

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 14 min
24SATA: Zagreb: Miomir Žužul | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Bivši ministar vanjskih poslova u vladi Ive Sanadera, sad stručni savjetnik u velikoj odvjetničkoj tvrtki u Washingtonu, dugo je i otvoreno razgovarao s novinarom tjednika Express...

Miomir Žužul, bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje živi već godinama, u velikom intervjuu za Express govori o američkom mirovnom prijedlogu za Ukrajinu, o politici Donalda Trumpa i o tome po čemu se razlikuje od svojih prethodnika u Bijeloj kući. Žužul, među ostalim, objašnjava zašto ne vjeruje u mogućnost stvaranja zajedničkih europskih obrambenih snaga. Osvrnuo se i na stanje u susjednoj BiH trideset godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, kao i na neke od aktualnih događaja na hrvatskoj političkoj sceni.

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi
EKSKLUZIVNO

NOVI EXPRESS Lovački dom u kojem je Mikulić navodno bio prije uhićenja nalazi se nekoliko kilometara e od granice s Bosnom i Hercegovinom. Mikulić nije jedini poznati koji je dolazio tamo...
Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'
FEMICID U MEĐIMURJU

Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ubio trudnu sestru nevjenčane supruge (28) i ranio nevjenčanu suprugu (29). Mještani su u šoku

