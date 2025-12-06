Bivši ministar vanjskih poslova u vladi Ive Sanadera, sad stručni savjetnik u velikoj odvjetničkoj tvrtki u Washingtonu, dugo je i otvoreno razgovarao s novinarom tjednika Express...
Miomir Žužul o ratu, Trumpu i EU: "Svijet ulazi u novi poredak, a Europa i dalje luta"
Miomir Žužul, bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje živi već godinama, u velikom intervjuu za Express govori o američkom mirovnom prijedlogu za Ukrajinu, o politici Donalda Trumpa i o tome po čemu se razlikuje od svojih prethodnika u Bijeloj kući. Žužul, među ostalim, objašnjava zašto ne vjeruje u mogućnost stvaranja zajedničkih europskih obrambenih snaga. Osvrnuo se i na stanje u susjednoj BiH trideset godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, kao i na neke od aktualnih događaja na hrvatskoj političkoj sceni.
