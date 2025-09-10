Obavijesti

KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+

Mir u Ukrajini možda bi Bruxelles vratio razumu, ali jeftinog plina neće biti

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alexander Kazakov

Tko nam može pomoći? Samo nebo, vis maior. Mir u Ukrajini možda bi Bruxelles vratio razumu, ali jeftinog plina više biti neće. On će teći prema industrijskom srcu Kine

EU nikad nije ovako loše stajala. Pod diktatom jedne američke administracije, Bidenove, digla je višestruki zid sankcija oko Rusije - proglašeno je skoro trideset tisuća mjera. Ta stvar nije zaustavila Putina, a Europa se dragovoljno odsjekla od najvećeg izvora jeftinih sirovina i energenata na svijetu, na čemu je počivala višedesetljetna gospodarska ekspanzija mnogih zemalja. Ova američka operacija nije toliko imala za cilj kazniti rusku agresiju koliko spriječiti daljnje povezivanje Njemačke i Rusije - simbioza te dvije zemlje, koje čine Hartland, geopolitičko srce svijeta, bila je noćna mora za Bijelu kuću. Rusija se od sankcija oporavila; u međuvremenu su po paritetu kupovne moći (podaci Svjetske banke) prestigli i Njemačku i Japan. Do prvih sankcija 2014. uvozili su žitarice. Nakon sankcija postali su najveći proizvođač žitarica na svijetu. Trumpova administracija naklonjena je Putinu, a prema Europi vodi konkurentsku, ako već ne i neprijateljsku politiku.

Komentari 1
OSTALO

