Mir u Ukrajini možda bi Bruxelles vratio razumu, ali jeftinog plina neće biti

EU nikad nije ovako loše stajala. Pod diktatom jedne američke administracije, Bidenove, digla je višestruki zid sankcija oko Rusije - proglašeno je skoro trideset tisuća mjera. Ta stvar nije zaustavila Putina, a Europa se dragovoljno odsjekla od najvećeg izvora jeftinih sirovina i energenata na svijetu, na čemu je počivala višedesetljetna gospodarska ekspanzija mnogih zemalja. Ova američka operacija nije toliko imala za cilj kazniti rusku agresiju koliko spriječiti daljnje povezivanje Njemačke i Rusije - simbioza te dvije zemlje, koje čine Hartland, geopolitičko srce svijeta, bila je noćna mora za Bijelu kuću. Rusija se od sankcija oporavila; u međuvremenu su po paritetu kupovne moći (podaci Svjetske banke) prestigli i Njemačku i Japan. Do prvih sankcija 2014. uvozili su žitarice. Nakon sankcija postali su najveći proizvođač žitarica na svijetu. Trumpova administracija naklonjena je Putinu, a prema Europi vodi konkurentsku, ako već ne i neprijateljsku politiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+