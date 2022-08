Mirando Mrsić: Na konferenciji nisu odgovorena tri ključna pitanja o smrti Matijanića

Liječnik Mirando Mrsić izjavio je u četvrtak kako stručno povjerenstvo, koje je jučer iznijelo nalaze inspekcije u slučaju smrti novinara Vladimira Matijanića, nije odgovorilo na tri ključna pitanja o njegovoj smrti.

“Jučerašnja presica nije odgovorila na tri ključna pitanja koja postavljaju stručnjaci, obitelj, javnost. Zašto nije primljen u bolnicu, zašto ga netko nije pošteno pregledao i zašto nisu napravljene pretrage koje su trebale bit napravljene”, rekao je Mrsić za N1 televiziju.

Prema nalazima Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva, u postupanju zdravstvenih djelatnika u slučaja Matijanića koji je od posljedica covida umro 5. kolovoza, nisu uočeni stručni propusti.

Mrsić smatra kako je jučerašnja dvosatna konferencija za medije na kojoj su članovi povjerenstva i ministar zdravstva Vili Beroš objašnjavali te nalaze, “puštanje magle” i Berošev pokušaj stavljanja afere pod tepih.

“Onog trenutka kad prijeđete prag bolnice, već imate EKG i rendgen pluća. Da je to napravljeno, situacija bi bila potpuno drugačija i pokojni Matijanić bi ipak imao šanse da proba preproditi covid i teške komplikacije”, komentirao je Mrsić.

Smatra i da su članovi povjerenstva, u sastavu Ivan Puljiz, Senka Kajčić, Eduard Galić, Venija Cerovečki Nekić, Miroslav Majer, Davor Majer, jučer na konferenciji za medije sjedili posramljeno jer su morali govoriti “nešto što se kosi s etikom, stručnošću” i svime na što se liječnici zaklinju kada su postali liječnici, a to je pomoći pacijentu.

"Izvlačiti se na to da je on trebao doći, da je maltene on kriv što je umro je dno dna i mislim da naša javnost to neće piti, te izjave, i da će svima biti jasno da je sustav pogriješio", poručio je Mrsić.

Istina će kad-tad izaći na vidjelo, dodao je.

Osvrnuo se i na telefonske pozive koji su objavljeni nakon novinareve smrti, istaknuvši da “telefonska medicina, koja je danas sve češća u Hrvatskoj, neće donijeti dobro”.

“Očekivao sam da će Beroš izvući neke pouke za sve druge Matijaniće u budućnosti, da se oni ne dogode”, rekao je Mrsić, bivši saborski zastupnik te ministar rada i mirovinskog sustava u vladi Zorana Milanovića.

