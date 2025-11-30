Obavijesti

Mirjana je kraljica za šlepere, bagere i - nokte! 'Tijekom cijele godine pjevam i u zboru'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 4 min
24sata: Makarska: Mirjana Bakota Jović, vozačica kamiona | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Makaranka Mirjana Bakota Jović (40) radi sve. Ljeti ima kozmetički salon, na jesen i zimu vozi kamione, a tijekom cijele godine pjeva u zboru

Za nju govore da je "žena zmaj" za upravljačem, voli kamione, crni asfalt, tone pijeska i kamena. Ona je četrdesetogodišnja Mirjana Bakota Jović, mlada Makaranka koja svako jutro sjeda za svoje radno mjesto koje nije nimalo uobičajeno za jednu ženu. Ovoj mladoj ženi, majci i supruzi kamioni su nešto najnormalnije, a najdraži joj je njezin peteroosovinac crvene boje, grdosija za čijim se upravljačem Mirjana osjeća, kako to sama govori, opušteno i sigurno.

