Mirna i Lana u bolnici su zajedno čekale operaciju: 'Ona je inspiracija za knjigu i sve nas'

Mirna Brođanac (30) žena je s velikim M. Od rođenja boluje od cerebralne paralize, ali unatoč prikovanosti za invalidska kolica, diplomirala je komparativnu književnost i bibliotekarstvo i upisala poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti. U njezinom životu sve je povezano s ljubavlju prema književnosti te je nekoliko mjeseci pisala književne kritike, sudjelovala u radionici kreativnog pisanja te tražitelje azila podučavala hrvatski jezik. No susret s tada šestogodišnjom djevojčicom Lanom 2010. godine na ortopediji KB Dubrava, gdje su zajedno čekale operaciju kralježnice, gurnuo ju je u novu avanturu. Lanu, djevojčicu s poteškoćama u razvoju, zavoljela je na prvi pogled i Lana ju je potakla da napiše dječju knjigu "Lanina škola" u kojoj je upravo ona glavna junakinja.

- Kada sam je upoznala, to dijete me se toliko dojmilo zbog svoje živahnosti i svoje hrabrosti. Bilo mi je fascinantno kako s obzirom na svoje teškoće odlično podnosi bolove od operacije koji su strašni. Više je plakala kada su nas zbog nedostatka sale skinuli s programa za operaciju, nego zbog bolova. Ona je junakinja moje knjige i svih ljudi.Zaista je posebna osoba i svatko tko je upozna, jednostavno je mora voljeti - s nježnošću govori Mirna. Budući da se zbog invaliditeta morala suočavati s brojnim poteškoćama tijekom odrastanja, Mirna je shvatila da na hrvatskom tržištu nema slikovnice niti knjige u kojoj glavni lik ima tjelesno oštećenje, a da ne obiluje sažaljenjem i patetikom. Zato je odlučila upravo to ponuditi tržištu.

- S još šest mladih autora sudjelovala sam u međunarodnom programu financiranom od EU. Mentorica mi je bila Olja Savičević-Ivančević, a ključ projekta bio je pisati inkluzivnu književnost za djecu i mlade. Kroz ovu knjigu željela sam djeci podariti lik kojeg ja nisam imala. I to poistovjećivanje s likovima najveći je dar književnosti.

Odlučila sam pisati o djevojčici u invalidskim kolicima koja kreće u školu i prikazati da je inkluzija proces koji se provodi dvosmjerno. Nije dovoljno reći: "Budi empatičan". I djeca s invaliditetom trebaju se naviknuti na ostalu djecu, i djeca na njih. I od početka sam znala da će upravo Lana biti glavni lik te priče - objašnjava Mirna koja zbog skolioze ima i velikih problema s plućima. Ali ne posustaje. Ide dalje, trudi se, pršti od optimizma i planova.

- Upisala sam kroatistiku i komparativnu književnost baš iz želje da mogu predavati djeci koju ću voljeti kao svoju. S obzirom na moje stanje, teško ću moći naći čovjeka koji će biti požrtvovan partner i hendlati sve. Iako je nisam vidjela 12 godina, uvijek je ostalo to sjećanje na Lanu, na naše zajedničko pjevanje kad joj je bilo najteže. Lana me uvijek podsjeti na to da sam vrijedna ljubavi i nikada me neće razočarati. Ta djevojčica naučila me da se najveće i najbolje ljubavi događaju na najstrašnijim mjestima - priznala nam je Mirna koja će svoju knjigu "Lanina škola" promovirati 25. svibnja u 18 sati u zagrebačkoj O.Š. Bogdan Ogrizović.

A osim Mirne, prepuna emocija je i Lanina majka Dženita Lazarević. Sretna je i dirnuta što je njezina kći bila inspiracija za glavnu junakinju Mirnine dječje slikovnice.

- Plakala sam. A uz to sve, i ponosna sam na Mirnu - govori nam Dubrovčanka Dženita Lazarević, požrtvovna majka koja već više od 18 godina brine o Lani.

Bilo je neizvjesno kako će proći operacije, s obzirom na to da Lana ima problem s kisikom nakon intubacije, a Mirni je pukla šipka. Kako je Mirna obožavala čitati, stalno je slala majku da joj na kiosku kupuje knjige. Doslovno bi ih gutala. Nakon što su dobro prošle obje operacije, nastavile smo kontakt preko Facebooka - prisjeća se Dženita tih prvih dana prijateljstva. Mirna joj je javljala svaki uspjeh i napredak, raspitivala se kako su.

Sve dok mi nije poslala video u kojem mi je objasnila da je glavnu junakinju slikovnice za djecu nazvala po mojoj Lani, nisam imala pojma što smjera - kaže Dženita. Lana je rođena 2003. godine i sve do poroda trudnoća je bila uredna.

- Dolaskom u bolnicu u četiri sata ujutro liječnik me pregledao i rekao da je sve u redu. U 7.25 puknuo je vodenjak, stavili su mi drip i CTG. Liječnik se pozdravio, rekao da odlazi iz dežurstva i najavio da bi do 9.30 sati trebala roditi. Babice su me rotirale na sve strane, mislim da nije bilo položaja za izgon. Nisu zvali liječnika. Došlo je već 11.40 sati, vidjela sam da se nešto događa, jedna babica je izašla iz rađaonice dok je druga upirala po trbuhu. Konačno je došao i liječnik. Moje dijete je bilo vani, u gustom mekoniju, liječnik je nije pokušao niti aspirirati, već je samo uzeo malo vode i poprskao dijete. Tada su došli pedijatri i preuzeli dijete, te je pokušali aspirirati. Sve je trajalo do 12.20 sati. Moje dijete su odnijeli na neonatologiju, a meni dali telefon da nazovem muža i kažem mu da nešto nije u redu s djetetom - prisjeća se Dženita.

Otkriveno je da Lana ima deleciju 16 kromosoma i to tako da se jedan dio kromosoma na kratkom kraku odlomio i prešao na drugi krak kromosoma gdje se duplicirao, što njezinu dijagnozu čini jedinstvenom u svijetu. Slična, ali ne i ista delecija prema medicinskim podacima zabilježena samo u jednom slučaju, kod dječaka u Japanu koji je preminuo. Uz to, Lana od rođenja ima dvije rupice na srcu ASDII i VSD, stenozu hoana, hipotoniju, asfiksiju, hemoralgiju i kifoskoliozu. Dženita je sve ove godine i požrtvovna majka i medicinska sestra i najveći oslonac i potpora svojoj kćeri.

Liječnici su joj davali tri mjeseca života, a sada ima 18 i pol godina. Svake večeri je na neinvazivnom respiratoru jer ima problem s ovisnošću o kisiku i intubacijom. Ali, Lana je dobro. Znatiželjna, dijete koje zna pokazati i reći što želi, zbog imuniteta pohađa školu kod kuće. Lana je pogledala Mirnin video i prepoznala ju je, i shvatila da se radi o njoj i da je ona glavna junakinja. Ja se nadam da će ovu slikovnicu pročitati veliki broj ljudi i da će jednom biti obavezna lektira kako bi djeca shvatila koje su različitosti i da one ne smiju biti nikakve prepreke u životu - zaključila je Dženita.

