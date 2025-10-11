Obavijesti

Mirno spavaj, Hrvatska! Ovo su komandosi iz saborskih kluba... Ratnu školu upisala je i Petir

Piše Snježana Krnetić,
U globalnim sigurnosnim okolnostima moći ćemo se osloniti na - 'fantastičnu četvorku'. Za sada diplome imaju bivši HDZ-ov zastupnik Ante Bačić Baćo i nezavini Dario Zurovec. Ratnu školu polaze Troskot i Petir

Dok se država sprema za uvođenje obveznog vojnog roka, ne miruju ni saborski zastupnici. Globalne sigurnosne okolnosti pokrenule su neke da upišu Ratnu školu "Ban Josip Jelačić". Nova generacija saborskih komandosa spremna je na upijanje novih znanja. Ekonomist Zvonimir Troskot te profesorica biologije i teologinja Marijana Petir u nadolazećem vremenu dobit će znanja za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ratna škola "Ban Josip Jelačić" razvija znanja, vještine i stavove kod svojih polaznika koji su od značaja za vojnu službu, s naglaskom na strateškoj izvrsnosti u nacionalnom i međunarodnom okružju, te s ciljem osposobljavanja za obnašanje najviših dužnosti u području nacionalne sigurnosti i obrane.

