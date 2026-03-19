MORAO NAPUSTITI SJEDNICU

Bulj 'zaradio' čak 5 opomena u Saboru, ne smije sudjelovati ni sutra: 'Jandroković je faraon'

Piše HINA,
Bulj 'zaradio' čak 5 opomena u Saboru, ne smije sudjelovati ni sutra: 'Jandroković je faraon'
Zagreb: Sabor raspravlja o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda i stanju sudbene vlasti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bulj je nakon pet opomena morao napustiti sjednicu, a neće moći sudjelovati ni u sutrašnjem radu Sabora

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u četvrtak je kaznio 'mostovca' Miru Bulja s pet opomena jer ni nakon prve koju je dobio zbog zlouporabe povrede Poslovnika nije prestajao govoriti, zbog čega je morao napustiti sjednicu, a neće moći sudjelovati ni u sutrašnjem radu Sabora.

- Dajem vam i petu kaznu, a to je da ne možete sudjelovati ni sutra u raspravi. Molim vas da napustite sabornicu danas i sutra - rekao je Jandroković Bulju tijekom rasprave o polugodišnjim informacijama HNB-a za drugo polugodište 2024. i prvo polugodište 2025.

Sve je počelo Buljevom replikom upućenoj zamjenici guvernera HNB-a Sandri Švaljek koja je predstavila izvješća, a u kojoj je upozorio da Hrvatska ima rekordnu inflaciju i najveće cijene u EU, dok najveću dobit imaju strane banke, trgovački lanci, teleoperateri i energetske kompanije "kojima pogoduju hrvatska vlada i HNB". "Obezglavili ste hrvatsku državu jer ste prebacili drugima da upravljaju monetarnim suverenitetom. I sad se pozivate na agresiju Amerike i Izraela na Iran. Vi ste izdali nacionalne interese i pitam vas kako kuhar sljubljuje oboritu ribu i vina za koje je guverner raspisao natječaj", poručio je Bulj. 

Švaljek mu je odgovorila da je u Hrvatskoj inflacija nešto viša nego u prosjeku europodručja, ali nije rekordna niti najviša u europodručja i EU. Vezano uz monetarni suverenitet, kazala je da HNB sudjeluje u formuliranju monetarne politike Europske središnje banke te da nisu puki promatrač. "Odluke o monetarnoj politici ne donosi netko drugi umjesto nas. Dapače, naš glas danas vrijedi i daleko više nego je naš udio u stanovništvu ili BDP-u europodručja jer je jednak glasu Francuske, Njemačke ili bilo koje druge velike zemlje", kazala je.

Bulj je, nezadovoljan odgovorom, kroz povredu Poslovnika poručio Švaljek da "laže hrvatski narod" jer naša zemlja nema više monetarni suverenitet ukidanjem kune, zbog čega ga je Jandroković prekinuo kazavši da to nije povreda Poslovnika nego replika i udijelio mu opomenu. No, Bulj je i dalje nastavio govoriti pa mu je predsjednik Sabora nastavio dijeliti opomene. Dobio ih je pet, što znači da neće moći sudjelovati ni u sutrašnjem radu Sabora te je morao i napustiti sabornicu.

Bulj optužio Jandrokovića da provodi diktaturu

Bulj je optužio Jandrokovića da provodi diktaturu i nazvao ga 'faraonom' jer mu nije dopustio da govori još 30 sekundi po saborskom Poslovniku, na što je Jandroković uzvratio da je diktatura kada se ne poštuju pravila i kada nasilnik preuzme vlast. 

Tijekom brojnih replika i Mostov Ante Kujundžić je kroz instrument povrede Poslovnika optužio Švaljek da "obmanjuje javnost", ali je i on dobio opomenu zbog zlouporabe ovog instituta za repliciranje, zbog čega je Kujundžić ušao u raspravu s Jandrokovićem. Predsjednik Hrvatskog sabora pojasnio je kako postoje alati kojima zastupnici mogu intervenirat, ali ne mogu koristiti povredu Poslovnika da bi replicirali.

- Onda ulazimo u stanje kaosa jer će to raditi svi zastupnici. Ako to dozvolim, onda ćemo imati sto povreda Poslovnika koje će biti replike i onda nemamo rasprave - kazao je te citirao odredbe Poslovnika u slučaju izricanja stegovnih mjera, a prema kojima se zastupnika može prekinuti i prije isteka 30 sekundi.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 3
