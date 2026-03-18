KRITIKA OPORBE

SDP i Možemo: 'Vlada nije poduzela ništa da eliminira ključne čimbenike inflacije'

Piše HINA,
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Oporba optužuje Vladu da lošim upravljanjem EU sredstvima potiče inflaciju. Zastupnici zahtijevaju hitnu zaštitu građana od poskupljenja hrane i stanovanja

Zastupnici SDP-a i Možemo ustvrdili su u srijedu da Vlada nije iskoristila europski novac kako bi smanjila ovisnost o uvozu hrane niti poduzela energetsku transformaciju, što su po njima dva čimbenika koji najviše utječu na inflaciju u zemlji.

- Slušamo priče da je inflacija uvezena, što je točno, ali je točno i to da je u ovih desetak godina apsorbirana velika količina novca iz državnog proračuna i Europske unije. Međutim, nismo uspjeli smanjiti ovisnost o uvozu hrani niti napraviti energetsku transformaciju, a upravo ta dva čimbenika najviše utječu na inflaciju u Hrvatskoj - rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

SABOR O STANJU SUDBENE VLASTI Jalšovečki: 'Čelnik Vrhovnog suda i dalje nije izabran? To ne znači da je sustav u rasulu'
Jalšovečki: 'Čelnik Vrhovnog suda i dalje nije izabran? To ne znači da je sustav u rasulu'

Zastupnici će sutra raspraviti izvješća Hrvatske narodne banke o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike.

Vlada je propustila priliku za transformaciju gospodarstva, ocijenio je Hajdaš Dončić, a mjere poput web stranica za praćenje cijena nisu dale nikakve rezultate.

- Što se kreditnog rejtinga tiče, moje je pitanje da li građani imaju koristi od hrvatskog kreditnog rejtinga? Da li je maslac jeftiniji? Je li stanovanje priuštivije? Jesu li odjeća i obuća jeftiniji? Rejting govori samo o jednoj stvari, je li država sposobna vraćati kredite i po kojoj kamatnoj stopi - poručio je predsjednik SDP-a.

UOČI SABORSKE RASPRAVE Oporba optužila HDZ: 'Guraju državu u ustavnu krizu', HDZ: 'Radimo na stabilnosti...'
Oporba optužila HDZ: 'Guraju državu u ustavnu krizu', HDZ: 'Radimo na stabilnosti...'

Svaka inflacija ima dobitnike i gubitnike, kazala je zastupnica Možemo Sandra Benčić. Među dobitnike ''Plenkovićeve inflacije'' uvrstila je banke, trgovačke lance i velike korporacije u sektoru usluga, a kao gubitnike nabrojala umirovljenike, obitelji s dvoje ili više djece, jednoroditeljske obitelji i sve radnike koji imaju prosječnu ili ispodprosječnu plaću.

- Mi ponovno tražimo  da se uvedu mjere koje će ciljati na uzroke hrvatske inflacije. To su izmjene i dorade odgovornosti i kompetencija Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, kao što su to napravile druge zemlje EU kako bi utjecale na tzv. trgovačku inflaciju, onu koja ne nastaje zbog realnog porasta troškova - istaknula je Benčić.

Ostale mjere koje bi pomogle građanima su, dodala je, drugačije indeksiranje mirovina, uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka, ograničavanje pojedinih cijena stanovanja te gradnja logističkih centara za poljoprivredne proizvođače.

- Plenković je 2020. godine obećao 20 logističkih centara, napravio je jedan. To je nekompetencija, neznanje i nevoljkost da se zapravo utječe na inflaciju - rekla je.

SVAĐE NE STAJU Oporba: Krajnje je vrijeme da se Plenković i Milanović sastanu
Oporba: Krajnje je vrijeme da se Plenković i Milanović sastanu

SDP-ov Boris Lalovac ustvrdio je da građani nisu pogođeni samo rastom cijena hrane veći rastom cijena najamnina i režija.

- Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najamnima porasla za 40 posto u odnosu na prošlu godinu. Vlada je objavila da je inflacija 3,8 posto. Ali onome koji ima 1000 eura plaću i kojemu je najamnina otišla 40 posto gore, koliko je njemu inflacija? - pitao je Lalovac.

Zastupnik Damir Bakić (Možemo) osvrnuo se na poskupljenje komunalnih usluga u više gradova čemu je, kazao je, pridonijelo snižavanje stopa poreza na dohodak.

- To je rezultiralo smanjenjem prihoda gradova i općina. To spominjem zato što jedinice lokalne samouprave nemaju više kapaciteta da amortiziraju nove inflatorne udare drugačije nego da povisuju cijene javnih i komunalnih usluga - naglasio je Bakić.

Eskalira energetski rat. Rusija osudila američke napade
IZ MINUTE U MINUTU

Eskalira energetski rat. Rusija osudila američke napade

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!
DOZNAJEMO

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti obranu, no uslijedio je obrat...
FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme
OTEŽAN PROMET

FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme

Gorski kotar pod snijegom, bura stvara probleme na cestama, a kamioni ne mogu prema moru. Vozače čekaju gužve i ograničenja

