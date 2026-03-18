Oporba složna: 'Vijeće za nacionalnu sigurnost mora se sastajati redovitije'

Sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu moraju biti redovite, posebice uslijed burnih svjetskih događaja, ocijenila je u srijedu saborska oporba nakon što je premijer Andrej Plenković predložio predsjedniku Zoranu Milanoviću sazivanje sjednica tih vijeća.

- Očekujem da sva tijela koja su formirana temeljem Zakona o obrani rade na način kako je zakon to i predvidio. Potpuno je neprimjereno da se Vijeće na nacionalnu sigurnost nije sastalo pet godina. A što se tiče Vijeća za obranu, ako se ponovno sastane to će biti ritam sastanaka koji bi bio dobar, to je otprilike dva puta godišnje - rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

Rat u Ukrajini i kriza na Bliskom istoku, prema najavama iz Vlade, bile bi glavne teme na sjednicama vijeća.

- Inicijativa je došla zbog toga jer su u Vladi ocijenili da je njihova pozicija po pitanju izraelsko-iranskog sukoba nebranjiva. Na to je ukazivao predsjednik Republike i ovom ga inicijativom pokušavaju malo pacificirati. Koliko će biti uspješni u tome, vidjet ćemo - kazao je Bauk.

I Marin Živković iz kluba Možemo ocijenio je izrazito važnim da se Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu redovito sastaju, pogotovo ako se uzmu u obzir međunarodna zbivanja.

- Hrvatska se još nije očitovala o kršenju međunarodnog prava od strane SAD-a. Naš ministar posjećuje zemlju koja krši međunarodno pravo te i dalje provodi genocid, a što je najgore, od te iste države nabavlja naoružanje - istaknuo je Živković, aludirajući na ministra obrane Anušića i njegov nedavni posjet Izraelu.

- Vidim da postoje razlike u razini informiranosti između predsjednika i premijera pa je to mjesto gdje oni mogu razmijeniti informacije - dodao je.

Zastupnik stranke DOMINO Igor Peternel smatra da se premijer Plenković više brine za svoji ugled u europskim krugovima nego za stvarno stanje nacionalne sigurnosti.

- I on gleda prema vani, brine o svojoj međunarodnoj reputaciji i o svojoj međunarodnoj karijeri. Ova situacija u vezi Vrhovnim sudom, Ustavnim sudom i izborom veleposlanika, to sve ima odjeka u Bruxellesu i šire. A da se želi, ti se problemi mogu riješiti u jedno poslijepodne - napomenuo je.

MOST-ov zastupnik Ante Kujundžić poručio je predsjedniku i premijeru da svojim međusobnim prepucavanjem već duže vrijeme rade reality show.

- Ako na to dodamo sve ono što se dogodilo u okruženju, kao i možebitna ratovanja, onda vidimo koliko su neozbiljni dvojica najodgovornijih ljudi u Hrvatskoj. Nacionalna sigurnost je temelj svake države, žalosno je da njih dvojica nemaju apsolutnu nikakvu razinu suradnje - rekao je Kujundžić.