'Miro Bulj govori neistine i žao nam je što uznemiruje javnost'

Sve tvrdnje koje su danas zastupnik Bulj i njegovi kolege izrekli na konferenciji su u potpunosti neistinite te možemo pretpostaviti da oni ne razumiju sustave upravljana otpadnim vodama, poručuju iz Lučke uprave

<p>Iz <strong>Lučke uprave Zadar</strong> opovrgnuli su i netočnima ocijenili tvrdnje Mostova saborskog zastupnika<strong> Mire Bulja</strong>, koji je u utorak izjavio da je ta luka predana u ruke turskom vlasniku te da će bez pročistača za otpadne vode onečistiti more.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Video vijesti</strong></p><p>Luka Gaženica ima najsuvremeniju infrastrukturu, priopćili su u demantiju iz Lučke uprave, osvrćući se na tvrdnje koje je s konferencije za novinare izrekao Bulj, a koji je, ističu, iznio niz netočnosti koje se odnose na infrastrukturu luke.</p><p>Bulj je, naime, naveo da je Gaženica jedna od najvećih investicija što se tiče luka, "a koja je dana Turcima u koncesiju za 30 milijuna kuna na 20 godina, što je minoran novac".</p><p>- Zadar kao centar Jadrana zaslužuje ovakvu luku, ali ne i ovakvo ponašanje gdje je investicija od 1,5 milijardi kuna predana doslovno 'džabe' u ruke stranom turskom vlasniku, a nema ni pročistač za otpadne vode iz brodova i kruzera koji ovdje dolaze, nego onečišćuju more i puštaju svoje fekalije u naše more - rekao je 'mostovac'.</p><h2>Tijekom gradnje mislilo se na okoliš</h2><p>Iz Lučke uprave, pak, tvrde da se tijekom gradnje luke posebno vodilo računa o najvišim standardima zaštite okoliša i održivosti, pa tako i u pogledu upravljanja otpadom i otpadnim vodama.</p><p>- Kompleksna infrastruktura luke izravno je spojena na biološki pročistač 2. stupnja koji se nalazi na udaljenosti od 1,5 km od luke. Prema tome, kao i drugim kriterijima održive izgradnje Luka Gaženica je najsuvremenija luka na Mediteranu. Uz to, luke ne moraju imati vlastite pročistače - navode.</p><p>Napominju da kruzeri nikada ne koriste izravno spajanje na kanalizacijsku mrežu u lukama, nego otpadne vode prepumpavaju u posebne cisterne ili plutajuće pontone, a Gaženica ima mogućnost prijevoza cisterni, kao i zbrinjavanja svih drugih vrsta otpada s kruzera putem svojih koncesionara.</p><h2>Svi zahtjevi brodara do sada uredno izvršavani</h2><p>Svi zahtjevi brodara, ističu, do sada su uvijek bili uredno izvršavani što, uvjeravaju, mogu potvrditi brodski agenti preko kojih brodari komuniciraju s lukom.</p><p>U Lučkoj upravi naglašavaju i kako od vlasnika kruzera Marella Dream, to jest njegovog brodskog agenta, nisu zaprimili zahtjev ni za kakvu uslugu za koju nemaju odgovarajućeg koncesionara.</p><p>- Prema našim saznanjima, Marella Dream je ispoštovao sve zahtjeve Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova (MARPOL), to jest njenog Priloga IV. u vezi s upravljanjem otpadnim vodama - navode u priopćenju.</p><h2>U pripremi projekti za energiju iz obnovljivih izvora</h2><p>Tvrde da su u pripremi i projekti za korištenje energije iz obnovljivih izvora, a pripremaju dokumentaciju za prestižni međunarodni certifikat Green Port, "za što smo ostvarili preduvjete te se nadamo da ćemo ga uskoro dobiti".</p><p>- Slijedom navedenoga, sve tvrdnje koje su danas zastupnik Bulj i njegovi kolege izrekli na konferenciji su u potpunosti neistinite te možemo pretpostaviti da oni nemaju točne informacije o infrastrukturi u Luci Gaženica i ne razumiju sustave upravljanja otpadnim vodama u lukama. Izražavamo žaljenje što su izricanjem netočnosti koje su prenesene u medijima uznemirili javnost - zaključuje Robert Škifić, ravnatelj Lučke uprave Zadar. (bt)</p>