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NEZADOVOLJAN POLITIKOM

Miro Bulj poslao otvoreno pismo Plenkoviću: 'Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju'

Piše HINA,
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Miro Bulj poslao otvoreno pismo Plenkoviću: 'Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju'
Zagreb: Miro Bulj traži hitnu reakciju zbog gašenja zdravstvenih usluga u Sinju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Bulj je ocijenio da zdravstveni sustav nije jednako dostupan svim građanima...

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u otvorenom je pismu zatražio od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da pokrene postupak osnivanja Opće bolnice Sinj i osigura dostupniju zdravstvenu skrb za tamošnje stanovnike, upozorivši na, kako tvrdi, postupno smanjivanje zdravstvenih usluga u tom području. Bulj je u utorak u pismu predsjedniku Vlade, naslovljenom "Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju i osigurajte Opću bolnicu", ustvrdio da unatoč višemjesečnim zahtjevima još nije dobio odgovor nadležnih institucija o budućnosti zdravstvene skrbi za više od 50 tisuća stanovnika Sinja i okolice.

"Tražim da odmah i konkretno odgovorite kada ćete pokrenuti postupak osnivanja Opće bolnice Sinj, kada ćete vratiti poslijepodnevnu smjenu laboratorija, kada ćete osigurati stalnu i neprekinutu pedijatrijsku skrb te kada ćete zaustaviti daljnje gašenje zdravstvenih usluga u Sinju i Cetinskoj krajini", poručio je Bulj.

U pismu je naveo da je ukidanje rodilišta, smanjenje pojedinih zdravstvenih usluga i nedostatak liječnika dodatno otežalo dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima Sinja, Vrlike, Hrvaca, Otoka i Dicma, koji su zbog pregleda i liječenja često upućeni na KBC Split. Ukinuli ste nam rodilište i time udarili u samu srž alkarske tradicije prema kojoj alkar mora biti rođen u Sinju, upozorio je.

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Bulj je ocijenio da zdravstveni sustav nije jednako dostupan svim građanima te ustvrdio da se u nekim drugim dijelovima Hrvatske ulaže u bolničku infrastrukturu dok se, kako tvrdi, u Sinju zdravstvene usluge smanjuju.

"Ne tražimo milostinju nego ono što narodu ovoga kraja pripada i što građani drugih dijelova Hrvatske odavno imaju, a to je dostupna, sigurna i dostojanstvena zdravstvenu skrb", poručio je gradonačelnik Sinja.

Od Vlade i Ministarstva zdravstva zatražio je odgovore o budućnosti zdravstvenih usluga u Sinju te ponovio zahtjev za osnivanjem opće bolnice.

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