Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika na nadolazećim lokalnim izborima u Zagrebu gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao aktualne teme, te se osvrnuo i na svoje protukandidate na izborima.

- Svatko od nas nudi nešto. Filipović kaže tvornicu cjepiva, ako Jelena bilo bi sve isto – ako ja – model upravljanja. U krajnjoj liniji neće biti tako teško probijati grada Zagreba. Parking sustav je najnormalniji u gradu poput našeg. Promet ne može biti servisiran, dođeš parkiraš besplatno se, odeš u javni prijevoz i putuješ. Ja bih volio da ne bude sve po zakonu - ustvrdio je.

Komentirajući ankete koje pokazuju podršku koju ima Tomašević, naveo je kako će glavna anketa biti u nedjelju.

Na pitanje hoće li mu pomoći birači HDZ-a u slučaju ako uđe u drugi krug, odgovorio je:

- Ne bi ja to tako gledao. Oni su uveli svog kandidati, kalkulirali su kako jesu, HDZ-ovci će glasati za mene u drugom krugu sigurno. Kazao je kako će on pustiti ljude da glasaju sami, te da ne želi davati podršku nikome u slučaju da kandidat HDZ-a Davor Filipović uđe u drugi krug, a on ne.

- Mi premalo uključujemo građane. Vlast proizlazi iz naroda, na kvartovskoj. Zašto ne pitati građane da se sami izjasne na tom pitanju. Svi kapitalni objekti po meni trebaju ići na referendum puno je potrebitosti – bolnicu, Jarunski most, stadion, Gredelj – to su sve objekti koji će promijeniti vizuru grada. Ali građani moraju biti ti koji će reći "želimo to". Gradonačelnik je taj koji sluša. Najrealnije je da Dječja bolnica ide prva. Milijardu i tristo tisuća kuna je gubitak Grada. Upitan o tome hoće li biti zapošljavanja njegovih ljudi u Holdingu, kazao je sljedeće:

- Mene zanima koji su tvoji rezultati, životopis, je li Škoro takav kakav me demonizira Plenković…

Ustvrdio je potom u RTL Direktu kako mu Plenković demonizira obitelj i njega, te da on ispada kriv za sve. Naveo je kako je on spreman za to i da svaka iskaznica Pokreta dokaz da je netko hrabar. Govoreći o zaposlenicima u Gradu, kazao je kako on ne bi nikoga otpustio jer i oni isto kao radnici imaju svoja prava, te da nitko ne zna kakvo je stanje u Zagrebu.

Osvrnuo se i na glasovanje o kandidatu za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda oko koje se trenutno lome koplja. Podsjećamo, Škoro je već ranije rekao kako Domovinski pokret neće glasovati za prof. Zlatu Đurđević.

- Krivo doživljava Milanović demokraciju. Moramo vidjeti sve kandidate i dati nekakvo svoje mišljenje. Ponovno smo u starom sustavu. Njegov prijedlog mora proći određenu proceduru. Meni osobno nije prihvatljiva zbog Mustač i Perković – opirala se Njemačkoj i izručenju i oni su optuženi na silne robije koje su vjerojatno i zaslužili. Ozbiljne su to teme, ne možemo površinski o tom - objasnio je.