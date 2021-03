Predstavio je okosnice programa Domovinskog pokreta i kazao je da je on dijametralno suprotan od stila i načina upravljanja pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Istaknuo je da Zagreb ima puno problema, ali da bi bilo nepristojno prozivati bilo koga kao krivca za te probleme jer smo u demokraciji, svi krivi za probleme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Smatra da Domovinski pokret nudi promjenu u načinu upravljanja gradom. Škoro je kazao i da je prije nego što je on istaknuo kandidaturu za čelnog čovjeka Zagreba, Domovinski pokret razgovarao s drugim potencijalnim kandidatima za gradonačelnika Zagreba, a da bi možda podržali i Damira Vanđelića da je dobio priliku biti kandidat i iznijeti svoj program.

Lepezi kandidata za gradonačelnika Zagreba pridružili ste se prije tri tjedna. Što nudite građanima Zagreba za razliku od drugih kandidata?

Građanima Zagreba prije svega nudim svoje znanje, iskustvo u javnom poslu i poduzetništvu i rezultate koji su svima poznati. U ovoj kampanji je jako važno da svatko od nas kandidata dokaže svoje kompetencije. Moj profesionalni put lako je provjerljiv i obuhvaća upravljačko iskustvo i stvaranje dodanih vrijednosti. Također, ne manje važno je i moje obrazovanje i akademski status. Naime, inženjer sam građevinarstva, ujedno i diplomirani ekonomist i doktor ekonomije iz područja menadžmenta.

Ističete li vi da imate upravljačkog iskustva jer smatrate da ga drugi kandidati nemaju?

Ono što se trenutno događa u Hrvatskoj najbolje se može opisati sloganom koji sam ja imao na predsjedničkim izborima - "Sad il' nikad". Mi smo zemlja čiji su demografski, gospodarski, financijski pokazatelji, rezultati u obrazovanju i stanje u zdravstvu, katastrofalni. Ako građani daju povjerenje HDZ-u i SDP-u i njihovim trabantima, rade na održavanju nezaustavljivog srljanja u propast. S druge strane, da bi se dogodila promjena, imate dvije opcije - lijevu, aktivističku priču koju propagiraju ljudi bez radnog iskustva ili poduzetničku priču desnog centra Domovinskog pokreta, koja se zasniva na iskustvu, kompetenciji, razboritosti i uvažavanju tradicije te naslijeđa naroda kojemu pripadamo.

Na aktivizmu ne možemo graditi budućnost. Isto tako, nitko od nas nije Superman, a neke se, poput kandidata platforme Možemo! upravo tako prikazuje. Slikovito rečeno, ako je neko drvo potrebno srušiti, mi ćemo ga srušiti i zasaditi gdje je to moguće desetke novih, a aktivisti će se za to jedno drvo zavezati, jer ne vide dalje i druga rješenja jednostavno ne znaju ponuditi. Nikoga ne želim omalovažavati, ali razlika u modelu upravljanja i shvaćanja uloge gradske vlasti je ogromna i uvjeren sam da će građani Zagreba na izborima znati to razlučiti.

Je li opravdan dojam dijela javnosti da se za sada, niste previše angažirali u pretkampanji?

Potreba za angažmanom u pretkampanji ovisi o tome koliko su kandidati poznati biračima. Ja sam dugo u javnom prostoru, prepoznatljiv sam kroz svoju profesionalnu karijeru, ali i onu političku u posljednjih godinu i pol dana. Ostvario sam izniman rezultat na zadnjim predsjedničkim izborima i dobio podršku više od 465 tisuća građanki i građana Hrvatske. Također, Domovinski pokret je pod mojim vodstvom u kratkom periodu postao jedna od vodećih političkih opcija u Hrvatskoj s osvojenih 16 mandata na parlamentarnim izborima. Svoje pojavljivanje u kampanji za ove lokalne izbore poistovjećujem s funkcijom gradonačelnika za koju se kandidiram. Smatram da uloga gradonačelnika nije biti posvuduša, već biti učinkovit. Tako se i ja pojavljujem u kampanji u mjeri koju smatram optimalnom.

S kakvim predizbornim programom idete u utrku za Zagreb?

Program i tim suradnika na koje računamo na ovim lokalnim izborima predstavit ćemo sljedeći tjedan. U programu se bavimo financijama, gospodarstvom, poduzetništvom, komunalnom infrastrukturom, prometom, obrazovanjem, zdravstvom, umirovljenicima, mladima, demografijom, gospodarenjem otpadom i posebice obnovom poslije potresa. Prije svega, treba napraviti ozbiljno dubinsko snimanje stanja financija grada Zagreba. Smatramo da treba učinkovitije koristiti gradsku imovinu, ne je rasprodavati pod svaku cijenu i smatramo da poticaji poduzetnicima trebaju biti veći. Također, nema razloga da prirez u Zagrebu bude najveći u državi, i on se u određenom razdoblju s 18 posto može smanjiti za nekoliko poena.

Isto tako, siguran sam da se iz sfere deficita, minusa, manjka i javnog duga, može u roku od četiri godine doći u suficit od barem 800, 900 milijuna kuna. Grad Zagreb može u roku od 4 godine zatvoriti Odlagalište otpada Jakuševec, biti grad koji umjesto da plaća 25 milijuna kuna za zbrinjavanje plastičnog otpada, može priskrbiti 100 milijuna prihoda upravljanjem tom vrstom otpada. Zagreb ima problem s prometnom infrastrukturom jer ga u smjeru istok-zapad presijeca željeznička pruga. Ona treba biti ili podignuta ili spuštena, i kao takva postati okosnica prometa. Grad Zagreb se izgubio u lošem upravljanju zadnjih 20 godina. Moramo ga ponovno pronaći i to ćemo i napraviti te ga zajedno obnoviti.

Do sada ste obećali i besplatne gradske vrtiće. Zašto smatrate da je to potrebno u gradu u kojem je prosječna plaća najviša u Hrvatskoj?

Zato što si grad to može dopustiti - da ima besplatne vrtiće, da umirovljenici imaju besplatan prijevoz. To je naš novac. Ja to ne obećavam, ja ću to napraviti. Na proračun koji je veličine grada Zagreba, znate li što znači tih par desetaka milijuna kuna? Ništa. Grad Zagreb i dalje mora biti socijalno osjetljiv, moramo i povećati tu razinu osjetljivosti, jer to je novac koji pripada građanima.

Koji su motivi vaše kandidature? Službeno ste je najavili tri dana nakon posljednjeg ispraćaja pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, je li vas ta činjenica ponukala da se kandidirate za gradonačelnika?

Znam da se mnogima moja kandidatura nije svidjela pa ništa drugo nisu mogli smisliti, osim tih primitivnih konstrukcija. Moja kandidatura nema nikakve veze s tim tragičnim događajem i nju smo u nekoliko navrata ranije najavljivali, a tjedan dana prije smrti gradonačelnika Bandića rekao sam da ćemo u roku od dva tjedna objaviti kandidata. Do tada smo čak i pregovarali s drugim kandidatima, kao što su to radili i neki drugi koji su svoju kandidaturu istaknuli nakon smrti Milana Bandića.

S kime ste razgovarali o potencijalnoj suradnji na izborima za gradonačelnika Zagreba?

Da je, primjerice, gospodin Vanđelić dobio prigodu biti kandidat i iznijeti svoj program, možda bismo ga podržali i razgovarali s njim. Kod nas u DP-u nije važna stranačka iskaznica, nego sposobnost. To smo pokazali na primjeru Vukovara i Osijeka. Iskreno, u Zagrebu su to sve alibi kandidati, čija je uloga samo ta da se nastavi vladavina HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti, što je katastrofa. Uostalom nikada nisam rekao da ne bih podržao HDZ, već da ne bih podržao Andreja Plenkovića, a to je velika razlika. Nije HDZ Andrej Plenković, i obrnuto. Ja znam da u HDZ-u postoji puno ljudi koji ne misle kao Andrej Plenković.

Kako gledate na političku i upravljačku ostavštinu pokojnog gradonačelnika Bandića? Sami ste priznali da Zagreb ima puno problema, je li on krivac za njih?

U demokraciji smo svi krivi za probleme. Prozivati bilo koga bez dokaza, prije svega je nepristojno. No ne izbjegavam odgovor na pitanje o političkom naslijeđu Milana Bandića. Kada su u pitanju politički stavovi i viđenje upravljanja gradom poput Zagreba, tada mogu reći da sam u potpunoj suprotnosti od stila i modela kojim je upravljao Milan Bandić. Mislim da je bilo puno toga što se moglo riješiti jednostavno i učinkovito, a nije, dok su se neke stvari radile bespotrebno, radi osobne promocije.

U Zagrebu je do sada za pobjedu trebalo 150, 170 tisuća glasova. Računate li na podršku 90 tisuća birača koji su za Vas glasovali na predsjedničkim izborima i kako mislite doći do ostatka tih birača?

Mi na ove izbore izlazimo kao tim ljudi koji će biti u stanju preuzeti kompleksno funkcioniranje kompleksnog grada koji je zapušten, opterećen s bezbroj problema. Taj tim će činiti vrlo odgovorni, stručni i kompetentni ljudi. Ja mislim da će to s jedne strane biti garancija. S druge strane, ja ću ovo vrijeme do izbora iskoristiti da obiđem cijeli grad, od kvarta do kvarta, od kuće do kuće, da ljudima predstavim to što želim napraviti. I da, ja sam u Gradu Zagrebu osvojio preko 90 tisuća glasova na predsjedničkim izborima. To je kapital koji nosim sa sobom, koji građani prepoznaju, unatoč onima koji me žele etiketirati kao izbornog gubitnika. Krenuti niotkuda, sam protiv svih, to je veliki rezultat. Spomenuo sam već i 16 saborskih mandata na parlamentarnim izborima i to usred epidemije i zatvaranja. Domovinski pokret je mogao sudjelovati u formiranju vlasti da smo htjeli bespogovorno slušati i pristati na besprizornu političku trgovinu. Mi želimo reforme i promjene, a to nije moguće s premijerom i neprincipijelno složenom koalicijom kojima je važniji interes briselske administracije od države i naroda.