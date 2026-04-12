Mirovni pregovori Irana i SAD-a u Pakistanu umalo završili tučnjavom?! 'Bilo je napetosti...'

Mirovni pregovori između Amerikanaca i Iranaca u Pakistanu umalo su završili s fizičkim obračunom! Barem tako tvrdi novinar turske televizije Haberturk TV Çetiner Çetin...

Prema njegovim tvrdnjama, u Islamabadu je u jednom trenutku opasno zaiskrilo između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i Trumpova 'posebnog izaslanika' Stevea Witkoffa.

Uzrok sukoba, piše turski novinar, je bilo neslaganje oko upravljanja Hormuškim tjesnacem...

- Došlo je do napetosti između ministra Abasa Aragčija i Witkoffa koja je zbog ozbiljnog neslaganja oko upravljanja Hormuškim tjesnacem gotovo prerasla u fizički obračun. Nikad ne prijetite Irancima - napisao je turski novinar...

Ove tvrdnje nisu potvrđene, podsjećamo kako maratonski pregovori nisu urodili plodom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je kako će SAD zbog toga blokirati Hormuz.

