Mirta Šurjak: 'Kralj Tomislav, okrunjen 975., bio je simbol otpora protiv jugoslavenstva'

Kralj Tomislav, naglašeno ovdje danas u izlaganju brojnih uglednika iz društvenog kulturnog života Republike Hrvatske, bio je simbol otpora protiv germanizacije, mađarizacije, a isto tako i jugoslavenstva, rekla je novinarka Mirta Šurjak u subotu, 7. veljače, u emisiji Vijesti u 15 na HRT 4 kada se javila s Hvara gdje je svečano obilježena 1100. obljetnica Hrvatskoga Kraljevstva, jedan od najznačajnijih jubileja u hrvatskoj povijesti, piše Index.

U Arsenalu te na Trgu sv. Stjepana I. postavljena je i blagoslovljena spomen-ploča posvećena prvom hrvatskom kralju Tomislavu, kao simbolično podsjećanje na razdoblje ranosrednjovjekovne hrvatske državnosti.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Kralj Tomislav smatra se prvim hrvatskim kraljem, a njegova se vladavina obično smješta između oko 910. i 928. godine. Kao kralja ga potvrđuje pismo pape Ivana X. iz 925., što je ključni izvor u historiografiji. Bizantski car i pisac Konstantin VII. Porfirogenet u djelu De administrando imperio ne spominje ga imenom, što se često navodi kao ograničenje izvora za to razdoblje. Tomislav je vladao u vrijeme snažnih pritisaka Franačke, Bizanta, Ugarske i Bugarske te se u izvorima spominje sukob s bugarskim carem Simeonom I., pri čemu se ističe njegova uloga u obrani i učvršćivanju Hrvatske.

U kontekstu odnosa sa susjedima, navodi se da je pružio zaštitu srpskom knezu Zahariji. Zbog takvih epizoda dio povjesničara u 19. i početkom 20. stoljeća tumačio je Tomislava kao simbol južnoslavenskog zajedništva, što je osobito naglašeno 1925. prilikom obilježavanja tisuću godina Hrvatskoga Kraljevstva u Kraljevini SHS.

Tada je kralj Aleksandar I. Karađorđević sinu dao ime Tomislav, a zagrebački spomenik kralju Tomislavu, podignut između dvaju svjetskih ratova, bio je simbol dio tadašnje politike simboličkog naglašavanja hrvatske povijesne državnosti unutar jugoslavenskog okvira.